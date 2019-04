Uso del Factor de Impacto de la Revista en la acreditación académica, promoción y evaluaciones

McKiernan EC, Schimanski LA, Muñoz Nieves C, Matthias L, Niles MT, Alperin JP.2019. Use of the Journal Impact Factor in academic review, promotion, and tenure evaluations. PeerJ Preprints 7:e27638v2 https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27638v2

El Journal Impact Factor (JIF) fue diseñado originalmente para ayudar a las bibliotecas a decidir qué revistas indexar y comprar para sus colecciones. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha convertido en una medida utilizada para evaluar los artículos de investigación en función del rango de la revista. Los investigadores a menudo informan que se sienten presión para publicar en revistas con alto Factor de Impacto y mencionan la confianza en el JIF como un problema con los actuales sistemas de evaluación académica. Aunque los informes de los investigadores son útiles, falta información sobre la frecuencia y la forma en que se utiliza actualmente el JIF para la acreditación, promoción y permanencia en el cargo (RPT).

En esta investigación se recopilaron y analizaron documentos de acreditación para la revisión, promoción y permanencia en el cargo (RPT). de una muestra representativa de 129 universidades de Estados Unidos y Canadá y de 381 de sus unidades académicas. Se encontró que el 40% de las instituciones de doctorado, de investigación intensiva (tipo R) y el 18% de las instituciones de maestría, o integrales (tipo M) mencionaron explícitamente el JIF, o términos estrechamente relacionados, en sus documentos RPT. Las instituciones de pregrado o de bachillerato (tipo B) no lo mencionaron en absoluto.

Una lectura detallada de estos documentos sugiere que las instituciones también pueden estar utilizando una variedad de términos para referirse indirectamente al JIF. El análisis cualitativo muestra que el 87% de las instituciones que mencionaron el JIF apoyaron el uso de la métrica en al menos uno de sus documentos de acreditación, mientras que el 13% de las instituciones expresaron cautela sobre el uso del JIF en las evaluaciones. Ninguno de los documentos de acreditación RPT que se analizaron criticó duramente al JIF ni lo prohibió su uso en las evaluaciones. De las instituciones que mencionaron el JIF, el 63% lo asociaron con calidad, el 40% con impacto o importancia, y el 20% con prestigio, reputación o estatus. En resumen, los resultados muestran que el uso del JIF se fomenta en las evaluaciones de acreditación académica, especialmente en las universidades en las que se hace investigación intensiva, e indican que hay mucho trabajo por hacer para mejorar los procesos de evaluación para evitar el potencial mal uso de métricas como el JIF.