¿Qué es y qué implicaciones tiene las revistas incluidas en Emerging Sources Citation Index (ESCI) para la acreditación científica?

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Sources Citation Index (ESCI) es una base de datos de revistas que se puede consultar también desde Web of Science, que se creo en el año 2015 con el objetivo de indizar las revistas que están en proceso de evaluación para integrarse en la Web of Knowledge (WoS), o revistas que aunque tienen una calidad científica acreditada en su disciplina, nunca llegarán a integrarse en WoS debido a que su área de conocimiento es muy limitado y nunca alcanzaran a tener un Factor de Impacto suficientemente alto. Según el editor, el índice incluye “publicaciones revisadas por pares de importancia regional y en campos científicos emergentes que cumplen con los criterios para su indexación en Web of Science”

A estas revistas se les exige una serie de requisitos previos como que sean revistas revisadas por pares, que hagan prácticas de publicación éticas, que contenidos sea de interés para su comunidad científica, que cumplan con los requisitos técnicos, que incluyan información bibliográfica en inglés y que preferentemente estén en formato electrónico.

Las revistas indexadas en el ESCI aunque no reciben factor de impacto, si son revistas citantes; es decir, que las citas de ESCI se incluyen en el número de citas recogidas por Journal Citation Reports (JCR), contribuyendo de este modo a los factores de impacto de las revistas indexadas en JCR. Por lo tanto, los artículos en revistas indexadas por ESCI se incluyen en el cálculo del índice h de un autor y en los análisis realizados en datos de Web of Science o productos relacionados, como InCites.

El hecho de que una revista sea incluida en esta base de datos es considerado por algunas agencias de acreditación como un indicio de calidad de la revistas como por ejemplo en el caso de los sexenios del CNEAI, y en los procesos de acreditación científica de la Aneca, al mismo nivel que las revistas de WoS y como un indicador válido para la acreditación científica en Ciencias Sociales y Humanidades. (Fuiente; UNED)

ESCI cumple con las prioridades de Clarivate Analytics para ampliar la cobertura de la base de datos dando visibilidad y transparencia a las revistas que han solicitado ser incluidas en Web of Knowledge.

Según Clarivate Analytics, el total de revistas incluidas en ESCI es de 6.300. El 45% de las revistas son Europeas y un 8% son españolas, con un total de 535 revistas españolas en total, de las cuales 459 en Ciencias Sociales y Humanidades. (Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)