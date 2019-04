Marquina, Julian. La formación elearning: una herramienta para la formación continua del personal bibliotecario, Nota de prensa 2019

La formación permanente y continua es primordial para cualquier profesional, incluidos el personal bibliotecario. Desde las organizaciones e instituciones del sector se recomienda y fomenta el desarrollo personal y profesional como la manera de poder ofrecer mejores servicios a los usuarios. Baratz, en su compromiso de servicio a la comunidad bibliotecaria, pone a su disposición cursos de formación online sobre el uso del SIGB AbsysNet a través de su campus virtual

https://formacion.absysnet.com/

La formación continua es un elemento fundamental para el desarrollo de los profesionales ante el entorno cambiante en el que se mueven. Aspectos como la revolución comunicativa, la informativa o la tecnológica están provocando cambios metodológicos, estructurales y funcionales ante los que surgen nuevas necesidades.

Dentro del sector de las bibliotecas, esta necesidad de formación permanente es, si cabe, aún más importante por su labor social. La constante relación con los usuarios los obliga a estar continuamente al tanto de las novedades y pendientes de nuevas necesidades en la comunidad bibliotecaria.

Tanto desde organismos internacionales, como la IFLA, como desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, a nivel nacional, se ha remarcado la importancia de la formación permanente en el sector bibliotecario. El Grupo de Trabajo sobre Perfiles Profesionales del CCB detectó en el documento «Formación continua en el Sistema Español de Bibliotecas. Resultados de una encuesta» que la formación continua es fundamental no solo porque adiestra al personal sino también porque es un criterio que se tiene en cuenta en la promoción del personal. Por su parte, la IFLA ha redactado unas directrices para el desarrollo continuo profesional (Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices) en las que destaca la importancia de la inversión en el desarrollo profesional del personal bibliotecario y los actores principales para conseguir personal de biblioteca altamente cualificado.

Las razones por las cuales la formación es fundamental para el desarrollo profesional del personal de biblioteca son numerosas. Algunas de las más importantes son:

1. Adquirir y actualizar conocimientos.

2. Adquirir y desarrollar nuevas habilidades.

3. Intercambiar y compartir experiencias y conocimientos.

4. Mejorar la calidad del desempeño profesional.

5. Actualizar y fomentar la innovación y creación de nuevos servicios a través de

las tendencias de la información, comunicación y tecnología.

6. Crecer personal y profesionalmente.

7. Favorecer el progreso profesional/promocionar internamente.

8. Aumentar la motivación en el trabajo.

En Baratz estamos comprometidos desde siempre con la formación, ofreciendo como parte de nuestros servicios cursos para el mejor aprovechamiento de nuestras herramientas. La última aportación que hemos hecho es facilitar aún más esta opción formativa ofreciendo cursos elearning a través de nuestro campus virtual (https://formacion.absysnet.com/), de forma que el alumno pueda adaptar los cursos a sus necesidades y pueda hacerlo cuando mejor le convenga. Así que no dudes en seguir formándote y no pierdas esta oportunidad.