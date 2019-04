La Biblioteca Feminista de Londres: la mayor colección de literatura del Movimiento de Liberación de la Mujer del mundo

The Feminist Library

La Biblioteca Feminista es una gran colección de literatura del Movimiento de Liberación de la Mujer con sede en Londres, que lleva apoyando proyectos de investigación y acciones de activistas desde 1975. Una de las colecciones más importantes de material feminista en todo el mundo, y un inspirador espacio social y de aprendizaje y social para miles de personas.

La Biblioteca Feminista en el sureste de Londres es un gran archivo de literatura feminista, en particular de materiales del Movimiento de Liberación de la Mujer que datan de finales de los años sesenta y principios de los noventa. Creada en 1975, ha sido un centro de investigación, activismo y proyectos comunitarios en este campo durante décadas, actuando también como un espacio comunitario feminista, transinclusivo, intersectorial y no sectario para aquellos que lo necesitan. Desde sus inicios, la Biblioteca ha proporcionado un lugar donde las mujeres pueden trabajar en red y educarse, y se ha convertido en un punto de contacto para las mujeres a nivel local, nacional e internacional. Para consultar el catálogo http://catalogue.feministlibrary.co.uk/

Durante estos años, la biblioteca ha sido gestionada casi exclusivamente por voluntarios, pero a principios de este año, el ayuntamiento decidió prescindir de este edificio. A pesar de que se le ofreció otro espacio en Peckham, la biblioteca necesitaba recaudar la suma de 48.000 libras esterlinas para no sólo trasladar todos sus libros, sino también convertir su nuevo hogar en una biblioteca y un espacio comunitario en funcionamiento.

Como resultado, un equipo de diseñadores se reunió para desarrollar una identidad que apoyaría la campaña de financiación colectiva y daría al nuevo espacio un nuevo aspecto. Este equipo está formado por Lucy Sanderson Studio, Hi-Vis! Collective, Power Projects y Anna Lincoln. Juntos, han desarrollado un tipo de diseño inspirado en el archivo de pancartas feministas de protesta, que a menudo incluyen cintas dobladas y cosidas en tela para crear formas de letras.