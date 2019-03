Las mujeres, las minorías y las personas con discapacidad en la ciencia y la ingeniería

National Science Foundation Releases “2019 Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering“. National Science Foundation Releases 2019

Texto completo

El Centro Nacional de Estadísticas de Ciencia e Ingeniería (NCSES) ha publicado su informe de sobre Mujeres, Minorías y Personas con Discapacidades en la Ciencia y la Ingeniería (WMPD), que proporciona información detallada sobre los niveles de participación en la educación y el empleo en ciencia e ingeniería (S&E).

NCSES, una agencia estadística dentro de NSF, produce el informe cada dos años. WMPD se enfoca en mujeres, personas con discapacidades y minorías de tres grupos raciales y étnicos – negros o afroamericanos, hispanos o latinos, e indígenas americanos o nativos de Alaska. Con pocas excepciones, estos grupos están subrepresentados en los campos y ocupaciones de S&E, lo que significa que su representación es menor en S&E que en la población de los Estados Unidos.