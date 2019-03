Música y palabras. Viviendo en la era pop 2019/04/05

ESCUCHAR EL PROGRAMA

https://www.ivoox.com/musica-palabras-viviendo-era-pop-2019-04-05_md_33836362_wp_1.mp3 Ir a descargar

Los textos de los poemas están en el blog Última Emoción

En este programa dedicado a palabras con música y a música con palabras hemos recogido texto y músicas de:

01 – Leonard Cohen. The Darkness

02- La casa del Arpa. Roy Buchanan Mrs. Pressure

03. Oliverio Girondo. Ali Farka Tour+® – The River Kenouna

04. Luis Cenuda. Anna Netrebko Tchaikovsky iolanta arioso no 1

05. Carmen Navas.- Jimi Hendrix Tax free

06. Carmen Navas S+ínchez – Charles Loyd. Nataraj

07. Tom Waits. Bad Liver And A Broken Heart

08. Maria Jose Mures – -Eddh Paepada – Youkal

09. Cernuida – Bin Huang – 1. Vitali – Chaconne in g

10. Pessoa – Humble Pie. Rain

11. Magyency. Organizar la biblioteca -Tom Jobin -. Wave – Vou Te Contar –

12. Amos Oz – Budy Guy – Are You Losing Your Mind + Amos Oz

13. Frozan – Miles Davis – Au bar du petit bac – Frozan

14. Alberto Rui – Ofgogh – Ey Mahe Man. Halaqui