Habilidades de alfabetización como capital local intangible

Kotilainen,Sofia. Literacy Skills as Local Intangible Capital: The History of a Rural Lending Library c. 1860–1920. Helsinki: Finnish Literature Society. SKS, 2016. ISBN 978-952-222-796-6

Texto completo

Este libro estudia la “zona gris” de la historia de éxito de las bibliotecas rurales de los países nórdicos a través de las actividades de las bibliotecas populares en una zona de Finlandia central. El estudio explora la influencia de fenómenos sociales, culturales, geográficos y económicos, como la propagación de los movimientos de reactivación, en los hábitos de lectura de la población local y revela interesantes razones por las que el establecimiento de escuelas primarias y bibliotecas populares y el crecimiento de la alfabetización funcional no aumentaron automáticamente el capital informativo de la gente común de regiones remotas ni condujeron a su progreso social.

Este estudio representa un experimento metodológico para describir la historia de vida de una biblioteca popular. La combinación de métodos comparativos biográficos colectivos y transnacionales con fuentes originales raramente utilizadas en este estudio es innovadora y no se ha utilizado antes en la investigación histórica finlandesa sobre alfabetización funcional y bibliotecas populares. La ventaja de la comparación es que revela las actitudes hacia las bibliotecas que eran características de cada una de las culturas involucradas. Para la gente del campo finlandés a finales del siglo XIX, las bibliotecas representaban una forma de adquirir nueva información que seguía siendo extraña e inoportuna. La distribución del capital inmaterial era extremadamente desigual en cuanto a la edad, el género y el rango social. En la investigación finlandesa anterior no se ha analizado muy a menudo cómo el estatus comunitario del lector campesino y sus redes personales en la comunidad local afectaba la calidad de sus hábitos de lectura. Este libro muestra que la ubicación de la biblioteca en su comunidad local y, por otra parte, el estado y la posición de sus clientes en sus redes, tuvo una gran importancia en el uso de la biblioteca y, por lo tanto, en la mejora de las habilidades de lectura.