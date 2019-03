Una librería de Florencia ofrece soluciones literarias a la depresión, al insomnio y a otros problemas emocionales

¿Estás triste? ¿Acabas de salir con una desastrosa historia de amor? ¿Tienes que superar un momento difícil? La Piccola Farmacia Letteraria tiene una solución para ti.

Una librería de Florencia llamada “Piccola Farmacia Letteraria” situada en la Via di Ripoli ofrece soluciones literarias a cualquier problema, de la depresión al insomnio, a través de un catálogo de 4.000 títulos. La Piccola Farmacia Letteraria tiene como lema la siguiente frase: “Soluciones literarias para problemas reales”. En el pequeño espacio de sólo 35 metros cuadrados, Elena Molini ha creado una biblioteca única con el objetivo de sanar los problemas del alma con libros. “No esperaba todo este éxito mediático -dice Elena-, pensé que seguiría siendo un negocio del vecindario. Estoy contento de que mi idea me haya gustado y me esté gustando”.

Elena Molini trabajó para una gran cadena de librerías antes de empezar su propio negocio y gracias a esta experiencia encontró la idea. “Me di cuenta de que la gente buscaba libros para encontrar respuestas o consuelo a partir de lo que experimentaba: estaban los que salían de un amor turbulento, los que amaban y no recibían amor, los que buscaban algo que le hiciera sonreír en un período triste y los que simplemente pedían consejos sobre qué leer. Yo -explica Elena- entendí la pregunta y me pregunté cómo podía responderla, así nació la farmacia”.

Se pueden encontrar textos de todo tipo, divididos por categorías según la patología o el estado emocional que se padezca. Todo lo que tienes que hacer es consultar el catálogo in situ y encontrar el libro adecuado para el mal que nos atormenta. Elena ha resumido los estados de ánimo en unas 70 categorías: desde el estrés hasta la depresión, pasando por el insomnio, la ansiedad, la nostalgia, etc. Por ejemplo la obra ‘High fidelity’ de Nick Hornby se prescribe para tratar el amor no correspondido, y ‘El jilguero’, de Donna Tartt se recomienda para aliviar la tristeza después de la muerte de un ser querido. Cada libro lleva un cordel con una cartulina de colores a modo de los populares tarros de farmacia con la indicación, posología, tratamiento y efectos secundarios.

También se puede encontrar papel y lápiz para que cualquier cliente escriba los folletos de los libros que quiera recomendar a otros, y que te han ayudado a resolver un problema en particular. Por ejemplo esta receta:

“Te acabas de dejar y tienes que enfrentar la semana de San Valentín, las publicaciones de tus amigos con tanto amor en facebook y los corazones todos a tu alrededor? Prefieres que te saque los ocho premolares sin anestesia del dentista? Sigue el consejo de IO DONNA y ven a la pequeña farmacia literaria. Tenemos una gran experiencia con narcisistas empedernidos, infieles incorregibles, destructores de serie de autoestima o simplemente str *** I sin esperanza. Te tratamos con libros, charlas, risas y autoestima en quintales. Nunca te sientas estúpido por confiar en alguien que no lo merecía.

” a menudo es así, aquellos a los que no le darías una lira, al final te lo ponen en el c …”

Nicolás ammaniti

Las mujeres jóvenes son las clientes más frecuentes, piden un libro para los dolores de amor, otras para encontrar la autoestima, otras, en cambio, quieren empezar o volver a empezar a leer y quieren que se les aconseje que leer. “Casi nunca recomiendo el mismo libro, o mejor dicho, el libro que recomiendo va de acuerdo con la historia que me cuentan los que entran por la puerta. Pero entre sus clientes hay también algunos hombres que, a diferencia de las chicas, compran libros relacionados con viajes, tanto espirituales como de aventura.

La librería está abierta todos los días de 10:00 a 20:00 horas. Aquí puedes encontrar la página de Facebook de la Pequeña Farmacia Literaria.