A medida que los investigadores publican en revistas menos prestigiosas, surgen nuevas medidas de calidad

As Scholars Are Driven to Less Prestigious Journals, New Measures of Quality Emerge. By Lindsay Ellis en The Chronicle of Higher Education February 18, 2019

A medida que más estudiosos publican en revistas de acceso abierto menos reconocidas, se buscan otras formas de medir el impacto de sus investigaciones. Una medida potencial de alcance es la medición de los datos de las interaciones en línea: publicaciones en Twitter, enlaces a blogs y otras métricas de varios tipos (Altmetrics).

HuMetricsHSS, un proyecto de humanidades y ciencias sociales que hace un seguimiento de los indicadores en esos campos, incluye como otra de esas métricas la “apertura”, que incluye la “transparencia, la franqueza y la rendición de cuentas” de un investigador, además de la práctica de hacer que la investigación de un investigador tenga acceso abierto en todas las etapas.

Estos esfuerzos buscan cambiar las normas establecidas desde hace mucho tiempo. Los investigadores en sus primeras etapas de la carrera académica, alentados por los incentivos de permanencia y promoción, sienten la presión de publicar en revistas académicas de prestigio. Los miembros de las agencias de investigación encargados de evaluar el impacto de la investigación de un solicitante pueden no ser capaces de evaluar su contenido si no tienen la especialidad adecuada, por lo que el nombre de una revista de suscripción bien conocida puede servir como un indicador de calidad. Philip N. Cohen, profesor de sociología en la Universidad de Maryland en College Park. dice que las estructuras y los requisitos desarrollados por la agencias y universidades están obligando a investigadores y a los departamentos a “adaptarse a esta norma y a comprenderla”.

Cohen, ha estado siguiendo este impulso. Pero incluso ese enfoque más holístico todavía tiene deficiencias, dice. “Se está buscando una medida que funcione en todas las disciplinas o en diferentes contextos. Todo el mundo está buscando una forma alternativa”.

Hasta ahora, pocas instituciones han tomado esa táctica. Sólo el 5 por ciento de las instituciones mencionaron el término “acceso abierto” en los documentos de acreditación, promoción y tenencia, según una investigación realizada en 2018 por académicos de la Universidad Simon Fraser, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Vermont y la Universidad Nacional Autónoma de México.