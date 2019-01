¿Cuáles fueron los términos de búsqueda más utilizados por los científicos en 2018?

Here’s what scientists searched for in 2018: AI is up, stress is down The most-searched keywords in the Scopus database and on Google, revealed. Nature, 2019

Las palabras clave más buscadas en Scopus y los principales términos relacionados con la ciencia buscados en Google en 2018 fueron Cáncer’, ‘ blockchain ‘ y ‘big data, una de las mas importantes bases de datos de información científica del mundo.

La base de datos científica Scopus proporcionó los datos de los términos de búsqueda más utilizados en 2017 y 2018 al equipo de noticias de Nature , que indexa resúmenes y referencias de miles de revistas.

‘Cáncer‘ ocupa el primer lugar en ambos años. Las nuevas entradas en 2018 apuntan a lo que cada vez más ha estado en la mente de los investigadores: el ‘aprendizaje automático’ y el ‘aprendizaje profundo’ se ubicaron entre los 20 primeros puestos, y la ‘inteligencia artificial’ (IA) pasó del trece al cuarto lugar.

Una bajada de este año parece ser el término ” grafeno “, que cayó del séptimo lugar en 2017 al decimotercero. El término “estrés” y “obesidad” salieron del top 20 en 2018.

Los términos de búsqueda proporcionados a Nature por Google News Lab muestran qué términos científicos buscó la mayoría de las personas en todo el mundo.

Google proporcionó una lista de los términos relacionados con la ciencia más buscados a nivel mundial en cualquier idioma, y el análisis de Nature filtró los términos relacionados con los programas de televisión (incluida The Big Bang Theory ), películas (como Jurassic Park ), compañías ( incluyendo 23andMe), juegos como Jurasic World Evolution o sitios web relacionados con las matemáticas en la ciencia o específica.

Los cinco principales términos de búsqueda científica en 2018 fueron todas ecuaciones y constantes simples, como la velocidad de la luz o el área de un círculo (consulte “Términos científicos más buscados en Google”).

Los cinco mejores términos de búsqueda relacionados con la ciencia en Google (2018)

1. Área decl círculo

2. Velocidad de la luz

3. Área de un triángulo

4. Circunferencia de un círculo.

5. Volumen de un cilindro

Otras búsquedas principales en los dos años incluyeron eventos importantes como eclipses solares y lunares en 2017 , así como el Día de la Tierra y la muerte de Stephen Hawking en marzo (consulte “Tendencias de búsqueda en 2018”). El astrofísico Neil de Grasse Tyson es el único científico entre los diez primeros términos de búsqueda en ambos años.