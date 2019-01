Todo lo que ofrecen los makerspaces a los usuarios de la biblioteca

Melissa Locker. Your Library Card Can Get You So Much More That Books. Southern Living, 2019

Más sobre Makerspaces

Un espacio de creadores o makerspace es un espacio de trabajo colaborativo para crear, aprender, explorar y compartir, que utiliza herramientas de todo tipo, desde tecnología básica a alta tecnología. Estos espacios están abiertos para niños, adultos y empresarios, y cuentan con una variedad de equipos para hacer cosas, como impresoras 3D, gafas de realidad virtual, Legos, juegos de pintura, soldadores e incluso máquinas de coser.

Las actividades de Makerspace ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo y promueven el aprendizaje activo al proporcionar un espacio práctico para que los usuarios de todas las edades creen, inventen y exploren varias tecnologías. Los makerspaces están diseñado para ser un entorno de colaboración que alienta a los participantes a compartir experiencias, resolver problemas y aprender nuevas habilidades a través de la experimentación, lo pueden ayudar a los niños y no tan niños a adquirir confianza y socializarse a vez que descubren nuevos intereses, desarrollan talentos e incluso posiblemente encuentren una futura orientación profesional.

Hace unos años, la biblioteca pública de Sacramento, California, inició un nuevo servicio llamado Library of Things (Biblioteca de las cosas), donde los usuarios podían pedir prestados libros, por supuesto, pero también máquinas de coser, cámaras GoPro, cortadoras de setos, instrumentos musicales y muchas cosas más. A los usuarios les encantó la posibilidad de llevar prestadas cosas como lavadoras a presión, proyectores e impresoras, que son útiles, pero no necesariamente algo que alguien quiera en su garaje para siempre. Pronto, la idea fue replicada en todo el país.

Sacramento Public Library, también ofrece un completo programa de autopublicación a sus usuarios denominado “I Street Press” con la ayuda de una máquina de impresión bajo demanda “Espresso Book Making Machine” que permite acceder a una base de datos de más de tres millones de títulos, así como a obras creadas, formateadas y subidas por autores locales. Periódicamente se ofrecen sesiones informativas gratuitas que cubren todo lo necesario para preparar un manuscrito para su impresión en la máquina y consejos sobre cómo vender un libro autopublicado.

Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Nueva Orleans ofrece candados para bicicletas para que los usuarios protejan sus bicicletas mientras revisan libros. También ofrecen talleres sobre reparación seguridad y mantenimiento de bicicletas. También tienen un programa de para Socios de Museo con entradas gratuitas al Museo de Ogden y al Museo de Alimentos y Bebidas del Sur para los usuarios que lo soliciten.

El sistema de bibliotecas públicas de Georgia ofrece Impresión 3D, Legos, producción de video, robótica y muchas cosas más en sus makerspace . Los titulares del carnet de biblioteca también pueden usar sus tarjetas para obtener pases para el zoológico de Atlanta, los Parques Estatales y Sitios Históricos de Georgia, y más . También pueden pedir prestados artículos como máquinas de coser e incluso una “pantalla verde” para efectos especiales de películas.

Si alguien está interesado en hacer una excursión por el Sendero de los Apalaches, la Biblioteca Regional de Fontana en Carolina del Norte le puede prestar una mochila, junto con guías de la naturaleza y mapas de senderos.

En el condado de Manatee, Florida, la biblioteca ofrece de todo, desde telescopios hasta cañas de pescar y ukeleles. También ofrecen pases para visitar museo para cualquier persona que tenga una tarjeta de biblioteca y quiera visitar el Museo del Sur de la Florida de la Costa del Golfo.

La Biblioteca Pública de Saline en Arkansas ofrece a sus usuarios pedir los disfraces de Halloween y, considerando que la mayoría de los niños los usan una vez al año, esta idea podría atraer a los padres que tienen poco espacio de almacenamiento en sus domicilios. De manera similar, los vestidos de fiesta son caros y solo se usan una vez, por lo que la Biblioteca Pública de Dallas permite que los clientes los tomen prestados. Con un poco más de magia, la Biblioteca del Condado de Bolívar en Mississippi presta trajes de Papá Noel a los usuarios que desean tener un poco de diversión navideña.

La Biblioteca Pública de Nashville tiene un programa de intercambio de semillas para “tomar prestadas” semillas de vegetales, hierbas y flores. Si logras cultivar una verdura o dos, puedes además dirígirte a una de las clases de cocina de la biblioteca para aprender qué hacer con ellas, o una clase de yoga para trabajar.

La biblioteca pública de Virginia en Suffolk ofrece moldes para pasteles de todos los modelos, kits de croché y tejido, e incluso kits de aventuras listos para viajes por carretera llenos de libros, rompecabezas y juegos, todo en un práctico bolso de mano.

Y aunque técnicamente no es una biblioteca pública, la Biblioteca de herramientas de Asheville ofrece más de 1,000 artículos, incluidas todas las herramientas que puedas imaginar, desde cinceles hasta horquillas hasta motosierras, así como artículos útiles como sillas plegables para campamento y calefactores para pedir prestado cuándo sea necesario.

En la Biblioteca Charlotte Mecklenburg, los usuarios pueden aprender a hacer podcast, pedir prestado todo lo que necesita para un club de lectura e incluso hacer desfiles de modas con disfraces donados del Children’s Theater of Charlotte .

Una tarjeta de biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Tampa-Hillsborough en Florida puede usarse para obtener una entrada para el Museo de Niños Glazer o al Stage Works Theatre.

Quizás el servicio más sorprendente, sin embargo, es el que oferta la biblioteca de Monroe en Universidad Loyola de Nueva Orleans , que permite a los usuarios pedir prestados perros para practicar biblioterapia y apaciguar sus alma con la compañía canina.