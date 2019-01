Aprender a través de la ciencia ciudadana: mejora de las oportunidades mediante el diseño

Learning Through Citizen Science Enhancing Opportunities by Design. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 2018

En los últimos veinte años, la ciencia ciudadana ha florecido como una forma de involucrar a una amplia gama de individuos en la ciencia. Los proyectos de ciencias ciudadanas se centran en los no científicos que participan en los procesos de investigación científica, pero no se limitan a ellos, con el objetivo de promover y utilizar el conocimiento científico. Una rica gama de proyectos amplía este enfoque en innumerables direcciones, y los límites de la ciencia ciudadana como campo no están claramente delineados. La ciencia ciudadana implica a una creciente comunidad de profesionales, participantes y partes interesadas, así como a una próspera colección de proyectos. Si bien la ciencia ciudadana a menudo es reconocida por su potencial para involucrar al público en la ciencia, también se encuentra en una posición única para apoyar y ampliar el aprendizaje de los participantes en la ciencia.