“You Can’t Judge a Book by the Cover” es un refrán inglés, para decir que una persona no debe fiarse o juzgar a otra por las apariencias. También una canción del grupo musical The Monkees de 1962.

“No puedes juzgar una manzana mirando el árbol.

No puedes juzgar una miel mirando la abeja.

No puedes juzgar a una hija mirando a la madre.

No puedes juzgar un libro mirando la portada “

You Can’t Judge a Book by the Cover” The Monkee: 1962

Aunque el original “No puedes juzgar un libro por la portada” es una canción de 1962 del pionero del rock and roll Bo Diddley. Escrita por Willie Dixon, la canción fue uno de los últimos éxitos de Diddley. Posteriormente versionada por The Monkies.