Aumento de la brecha de género en el sector digital – Estudio sobre las mujeres en la era digital

Tarín Quirós, Carlota ; Guerra Morales, Esther ; Rivera Pastor, Rafael ; x Fraile Carmona, Rafael ; Sáinz Ibáñez, Milagros ; Madinaveitia Herrera, Usúe. Increase in gender gap in the digital sector – Study on Women in the Digital Age. A study prepared for the European Commission. Brussels, Belgium; Luxembourg City: European Commission, 2018

Este nuevo estudio sobre las mujeres en la era digital informa de que existe una brecha cada vez mayor entre la participación de hombres y mujeres en el sector digital en la educación, la actividad tradicional y el espíritu empresarial.

El estudio, llevado a cabo por la Comisión Europea, reveló que, a pesar de la creciente demanda de especialistas en TIC y perfiles digitales, el porcentaje de europeos con educación relacionada con las TIC está disminuyendo. Aunque se trata de una tendencia común para ambos sexos, hay menos mujeres que hombres que ocupan puestos relacionados con las TIC y la educación.

Los principales hallazgos de este estudio son:

En Europa hay cuatro veces más hombres que mujeres con estudios relacionados con las TIC. En comparación con 2011, hay una disminución en el número de mujeres que acceden a la educación superior relacionada con las TIC.

La proporción de hombres que trabajan en el sector digital es 3,1 veces superior a la de mujeres.

Se calcula que la pérdida de productividad anual para la economía europea de las mujeres que abandonan sus empleos digitales para mantenerse inactivas asciende a unos 16 200 millones de euros.

Aunque es más probable que las empresas de nueva creación de propiedad femenina tengan éxito, la participación, el liderazgo y la inversión en el sector digital empresarial han disminuido.

Las tendencias de los datos y el análisis cualitativo sugieren que la desigualdad de género en la esfera digital es esencialmente el resultado de la persistencia de fuertes sesgos inconscientes acerca de lo que es apropiado y de las capacidades que tiene cada género, así como de las tecnologías mismas que requieren un cambio cultural fundamental.

El plan de acción sobre educación digital anunciado por la Comisión es un paso adelante en la lucha contra esta brecha entre hombres y mujeres, alentando a los niños y a las niñas a que se incorporen a la educación relacionada con las TIC y sean capaces de adaptarse a las necesidades de la era digital.

La Comisaria Mariya Gabriel ha anunciado medidas que se aplicarán en el transcurso de los próximos dos años para facilitar que más mujeres puedan participar en el sector digital a través de las cualificaciones digitales, la educación superior en ámbitos relacionados con las TIC y las nuevas empresas.