Informes de disponibilidad de datos de investigación en universidades

Timiraos, Natalia [et al.]. Data availability reporting: Helping institutions understand how researchers are sharing their data. Springer Nature, 2018

Este informe resume cómo los investigadores de Example University comparten datos de investigación en apoyo los artículos que publicaron en las revistas de Springer Nature en 2017. Para determinar esto, se extrajo información de las publicaciones de la base de datos que contenía 163 artículos publicados en 2017 y sus declaraciones de disponibilidad de datos (DASs). Este es el número total de artículos publicados en las revistas de Springer Nature en los casos en los que el autor o autores facilitaron información sobre la disponibilidad de datos en apoyo de su solicitud. y donde uno o más autores están afiliados a Example University.

De estos artículos:

– 61 (37%) informan de que los datos están disponibles a petición del autor

– 31 (19%) informan que los datos se incluyen con el manuscrito o su suplemento archivos de información

– 48 (29%) informan que los datos están disponibles en un repositorio de datos

Los repositorios de datos más comúnmente referenciados en las DAS se identifican en la Tabla 1. Las revistas Springer Nature que incluyen el mayor número de DAS de investigadores en la Example University en 2017 se enumeran en la Tabla 2. La información del financiador asociada con los artículos se incluye en el archivo de datos brutos adjunto.