Creating a School Library Makerspace: guide and resources. [e-Book] Jackson, Mississippi, The Mississippi State Board of Education, 2017.

Texto completo

¿Qué es un Makerspace? Creación de un Makerspace. Ideas para un Makerspace. Kits de fabricación. Colecciones especiales. Financiación del Makerspace. Impresoras 3D para principiantes. Codificación. Planificación del espacio de fabricación. Política del Makerspace. Formulario de inventario de equipos de Makerspace. Recursos adicionales