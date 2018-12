Encuesta de evaluación en makerspaces

Peppler, K., A. Keune, et al. [e-Book] Survey of assessment in makerspaces. Maker Education Initiative, 2017.

Encuesta de evaluación de los espacio de fabricación 2017 que se distribuyó desde la primavera hasta el otoño. 2017 a través de una red internacional de educación de fabricantes, generando respuestas de 48 sitios (20 espacios para fabricantes dentro de la escuela y 28 espacios para fabricantes fuera de la escuela). En este informe de investigación tiene como objetivo ayudar a los investigadores y profesionales a obtener una imagen más clara de las prácticas de evaluación y del interés en la evaluación entre los espacios de fabricación de hoy, dentro y fuera de la escuela.