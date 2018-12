Makerspaces en los primeros años: Percepciones y prácticas actuales de los educadores y bibliotecarios que trabajan en espacios creativos

Taylor, L., J., , M. Marsh, et al. (2017). [e-Book] Makerspaces in the Early Years : Current Perceptions and Practices of Early Years Practitioners, Library and Museum Educators and Makerspace Staff. Sheffield, University of Sheffield: MakEY Project, 2017

El proyecto MakEY analiza la creciente cultura “fabricante” en el desarrollo de la alfabetización digital y las habilidades creativas de diseño de los niños pequeños. Para ello se llevaron a cabo proyectos de investigación en siete países de la UE (Dinamarca, Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega, Rumania y el Reino Unido) y en los EE.UU., en los que el personal que trabaja en los espacios de fabricación (incluidos los Fab Labs) está colaborando con el mundo académico para identificar los beneficios y los retos de la organización de talleres sobre espacios de fabricación tanto en el ámbito educativo formal (guarderías y escuelas) como informal (museos y bibliotecas).

Se llevó a cabo una encuesta entre los profesionales, incluidos los profesores, el personal que trabaja en museos y bibliotecas y el personal de makerspaces, a fin de determinar cuál es la comprensión y la práctica actuales con respecto al uso de los makerspaces. La encuesta la llevó a cabo el equipo del proyectos utilizando Qualtrics. La encuesta se tradujo a los idiomas de los países participantes en el proyecto: sanés, alemán, islandés, noruego y rumano. En una etapa posterior del proyecto, la encuesta se tradujo al portugués y al español para su uso futuro. La encuesta fue promovida a través del uso de Twitter, Facebook, invitaciones por correo electrónico y listas de correo relevantes.