Fomento de la equidad racial en las bibliotecas públicas

Sonnie, A. [e-Book] Advancing Racial Equity in Public Libraries: Case Studies from the Field, The Government Alliance on Race and Equity (GARE), 2018

Texto completo

Las bibliotecas siempre han estado a la vanguardia de las iniciativas locales y regionales para cambiar proactivamente las políticas, prácticas y sistemas que crean barreras a la prosperidad y el bienestar de las personas de color. En este número breve se describe la labor de un grupo de bibliotecas públicas que están aprovechando el poder y la influencia de sus instituciones para promover la equidad racial en el trabajo bibliotecario y más allá.

Durante la última década, más de 50 ciudades y condados se han asociado con la Government Alliance on Race and Equity (GARE) para promover la equidad racial y las oportunidades para todos. Juntas, estas agencias han establecido un sólido campo de práctica que tiene como objetivo transformar el gobierno, fortalecer las asociaciones comunitarias y eliminar las disparidades raciales.

En este número breve se describe la labor de un grupo de bibliotecas públicas que están aprovechando el poder y la influencia de sus instituciones para promover la equidad racial en el trabajo bibliotecario y más allá. Estas bibliotecas están utilizando un marco y un conjunto de herramientas compartidos al tiempo que desarrollan enfoques locales innovadores para reducir las disparidades raciales. Al hacerlo, están empezando a ver transformaciones positivas en las colecciones, las asociaciones, el personal de las bibliotecas, la programación y, en última instancia, las comunidades.

Al compartir la experiencia de estos líderes bibliotecarios, esperamos que más bibliotecas – trabajando en coordinación con socios locales y en todo el campo – adopten y amplíen el marco GARE para el cambio institucional.

Si la visión de la equidad racial “es la inclusión justa y equitativa en una sociedad en la que todos, incluyendo todos los grupos raciales y étnicos, pueden participar, prosperar y alcanzar su pleno potencial”, entonces esperamos que este Informe temático sea una hoja de ruta para una mayor oportunidad, participación y prosperidad.