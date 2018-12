La lucha de las mujeres por su reconocimiento como responsables de bibliotecas en los primeros años del siglo XX

Durante muchos años, las mujeres desempeñaron un papel secundario en los asuntos de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Cuando se fundó la biblioteca en 1872, las mujeres fueron excluidas de su uso. Sin embargo, esta situación cambió rápidamente. Durante sus primeros seis meses de funcionamiento, la junta discutió la posibilidad de permitir que las “damas” tuvieran un número limitado de usos, permitiéndoles utilizar los carnés de sus parientes varones para acceder a las colecciones de la biblioteca.

En 1876, la biblioteca añadió una “Sala de Damas” a su complejo. Aunque la nueva sala no contenía libros, únicamente albergaba una serie de revistas populares, así como cómodos sofás y sillas para que las mujeres de los clubes locales los usaran. John C. Littlefield, editor del Los Angeles Weekly Express, fue nombrado el primer bibliotecario de la ciudad en 1872. En 1879 le sucedió Patrick Connolly, designado por un partisano sin formación, quien, según se sugirió, era alcohólico que no acudía la mayor parte de los días a trabajar, por lo que fue dado de baja por la junta de la biblioteca, que entonces juró nombrar a una “bibliotecaria”.

Tal como cuenta en “The Library Book” Susan Orlean sobre el incendio que en 1986 destruyo más de un millón de obras en 1986 en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, a lo largo de los años las mujeres tuvieron que luchar duramente para ser reconocidas como responsables de las bibliotecas, llegando varias de ellas a ser bibliotecarias principales. Una de ellas, Mary Foy, tenía sólo 18 años cuando llegó al cargo en 1880, en una época en que los bibliotecarios se ocupaban de los hombres y en la que pocas mujeres estaban al cargo de las bibliotecas de las principales ciudades. Casi todas las bibliotecarias, que eran por lo general mujeres en su mayoría, tuvieron batallas con la junta de la biblioteca.

Según Sheri D. Irvin, en aquellos días el nombramiento de mujeres para puestos en la ciudad de Los Ángeles se hacía a menudo por razones semi-caritativas, como la necesidad de apoyo financiero a una mujer de una familia conocida. Cuando el alcalde Toberman dejó el cargo, se nombró una nueva junta de la biblioteca y otra mujer fue nombrada en lugar de Foy. Foy, sin embargo, no se fue en silencio: Ella “publicó una despedida en el periódico donde criticó a la junta saliente por su falta de participación e interés en la biblioteca”. El columnista de presna John Adams, del Downey Eagle, dijo que Foy era una “mujer de voluntad fuerte” que luchó durante décadas por el Movimiento Progresista de California y los Derechos de la Mujer” y que fue incluida en el anuario de 1913 de Los Angeles High School como una “sufragista prominente”.

Mary Jones, bibliotecaria de la ciudad de Los Ángeles de 1900 a 1905, víctima de la misoginia, fue reemplazada por Charles Lummis por comisionados que prefirieron a un hombre para el trabajo.

Es el caso de la bibliotecaria Mary Jones, que se hizo cargo del puesto jefa de la biblioteca alrededor de 1900, pero fue despedida en 1905 porque el director de la biblioteca dijo que prefería tener a un bibliotecario masculino a cargo. Ella se negó a irse, conservando las llaves de la biblioteca como una forma de petición de apoyo, que fue firmada por 1.000 mujeres. No está claro cuánta influencia tuvo Jones durante su tiempo como bibliotecaria asistente, pero cabe destacar que la Biblioteca Pública de Los Ángeles vivió momentos de expansión bajo su cargo. Y así lo reconoció la junta:

“La junta siente que el gran crédito y elogios adquiridos se deben a la bibliotecaria y sus asistentes por el alto nivel de eficiencia mantenido y el espléndido nivel mantenido por esta biblioteca el año pasado.”

Sin embargo, en cuestión de meses, los cambios políticos producidos en la ciudad cambiaron la relación entre Jones y la junta. Con el tiempo se rindió y su sucesor, un colorido y controvertido ex periodista, Charles Lummis, rozó la locura. Uno de sus movimientos fue contratar a un amigo cuyo trabajo era presentarse a los usuarios como la “Enciclopedia Humana”, “un escritorio de información ambulante” que más tarde fue despedido cuando suspendió el examen de capacitación para el servicio civil.

Hoy en día, la Biblioteca Central, enclavada entre los rascacielos del centro de Los Ángeles, es una maravilla moderna. Reabrió sus puertas en 1993, manteniendo el encanto arquitectónico de los años de los años de su construcción en torno a 1925 y sus espléndidos murales combinados con actualizaciones modernas.

Bibliografía