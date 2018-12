Edgar Serna M. (Ed.). Revolución en la Formación y la Capacitación para el Siglo XXI. Medellin: Editorial Instituto Antioqueño de Investigación, 2018

Texto

El sistema de educación tradicional que hemos heredado está atrapado en modelos de los siglos XVIII y XIX, que se ha mantenido y, en cierta forma, se considera cómodo porque pocos líderes se han levantado para iniciar una verdadera revolución con el objetivo de implementar uno adecuado para la nueva generación y el nuevo siglo. El asunto es: ¿por qué cambiar cuando, al parecer, la educación que reciben los estudiantes es suficiente para hacerlos profesionales exitosos? Esta creencia ha generado por siglos una ceguera crónica y un marcado interés en mantener vivo dicho sistema. Pero resulta que es similar a un multimillonario con muerte cerebral, debida a múltiples fallas en los sub- sistemas del cuerpo, que se mantiene vivo gracias a terapias intensivas, pero que ya no es funcional o productivo, aunque todos aquellos que dependen de él tienen un especial interés en su supervivencia, y nadie está dispuesto a desconectarlo.

Los conformistas, aquellos que siguen cuidando al multimillonario en coma, argumentan que el cambio no se necesita porque gracias al sistema el mundo tiene un montón de buenas noticias: la innovación está en su punto más alto; el comercio fluye más libremente y millones de personas entran en la economía mundial y pueden participar en formas nunca antes imaginadas. Pero al parecer no han notado que esta sociedad se encamina a un desastre global: la pobreza está en todas partes; millones de personas viven con menos de un dólar al día; millones no tienen agua potable ni electricidad; la mayoría no tiene acceso a servicios de salud básicos; el mundo está de acuerdo en que el calentamiento global es un problema enorme que no se resuelve con diálogos; se necesitan nuevas formas de energía; en todas partes hay conflictos y violencia; hay cambios tectónicos en la economía global; y resurge la amenaza nuclear. Entonces, ¿será que ese sistema que siguen defendiendo es suficiente para ayudar a resolver estos problemas complejos?

Este libro es producto de la Investigación, Revisión y Reflexión de un grupo de pensadores latinoamericanos, motivados por encontrar respuestas a los problemas del sistema de educación. Los capítulos que lo conforman demuestran el empeño de sus autores por estructurar y materializar la Revolución que requiere la Formación y la Capacitación en este siglo. Además, teniendo en cuenta que el estilo de aprendizaje de las nuevas generaciones ha generado un punto de ruptura entre el viejo sistema de educación y la obligada aparición de un nuevo Sistema de Formación y Capacitación, cuyo objetivo sea formar Personas y capacitar Profesionales para atender las complejas demandas de la sociedad, estos pensadores diseñaron el siguiente Manifiesto por la Revolución de la Educación.