El papel de las bibliotecas públicas en la participación de los ciudadanos en comunidades inteligentes, inclusivas y conectadas: un informe sobre las mejores prácticas actuales

Mersand, Shannon, Gasco-Hernandez, Mila ; Zhao, Xiaoyi … et al. “The Role of Public Libraries in Engaging Citizens in Smart, Inclusive and Connected Communities – a Current Practices Report” Whasingthon: CTG UAlbany, 2018

Texto completo

Las bibliotecas de todo tipo están ofreciendo una nueva generación de servicios bibliotecarios que se integran con la infraestructura de la ciudad y que extienden el papel de las bibliotecas como como centros de alfabetización en información y anclajes de confianza de comunidades inteligentes.

Según el informe de CTG UAlbany, “The Role of Public Libraries in Engaging Citizens in Smart, Inclusive and Connected Communities“, las bibliotecas están apoyando a sus ciudadanos con servicios innovadores, tales como talleres sobre programación de robots e impresoras 3D, medios sociales, gestión de semillas, herramientas eléctricas, juegos de mesa, cámaras térmicas y equipos de jardinería. De este modo, las bibliotecas se convierten en un espacio abierto para que la comunidad se reúna para aprender, comunicarse y participar en definir su propia identidad.

Los investigadores estudiaron 32 bibliotecas de Estados Unidos para identificar las mejores prácticas teniendo en cuenta cuestiones como: infraestructura, tecnología, programas y servicios, participación ciudadana, comunicaciones y alianzas. El equipo también identificó las “Mejores Prácticas Integradoras”, que afectan a muchas o todas esas áreas.