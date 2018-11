Barreras para el uso de datos gubernamentales

Hart, Nick ; Carmody,Kody “Barriers to Using Government Data: Extended Analysis of the U.S. Commission on Evidence-Based Policymaking’s Survey of Federal Agencies and Offices” Bipartisan Policy Center, 2018

Texto completo

En 2016, el Congreso y el presidente establecieron la Comisión de Estados Unidos para la Elaboración de Políticas Basadas en la Evidencia y la encargaron de desarrollar una estrategia para abordar estas barreras. Durante los esfuerzos de investigación de la comisión, ésta lanzó una encuesta de agencias y unidades a través del gobierno federal para entender mejor las barreras existentes para el acceso y uso de datos. Los datos recopilados en la encuesta proporcionaron entonces pruebas iniciales que la comisión tuvo en cuenta al formular sus recomendaciones.

Los políticos se enfrentan a muchas demandas de los electores, los procesos presupuestarios y su compromiso de proporcionar buenos servicios a los ciudadanos. Esta última preocupación se ve facilitada cuando los responsables políticos tienen acceso a información fiable para guiar sus decisiones. Pero el acceso a los datos y la capacidad de convertirlos en pruebas para fundamentar las decisiones pueden verse obstaculizados por las restricciones legales sobre el acceso a los datos confidenciales, las restricciones institucionales y la disponibilidad de recursos.