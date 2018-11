El principio de limitación de la finalidad en las leyes de protección de datos

Grafenstein, M. v. (2018). [e-Book] The Principle of Purpose Limitation in Data Protection Laws. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018.

Este libro analiza el principio de limitación de la finalidad en la legislación de protección de datos desde la perspectiva de la regulación de la innovación basada en datos. Según este enfoque, el principio de limitación de la finalidad no sólo protege la privacidad de la persona, sino que, al mismo tiempo, deja un margen suficiente para que los responsables del tratamiento innoven a la hora de encontrar la mejor solución de protección. El primer componente del principio de limitación de la finalidad (es decir, especificar la finalidad del tratamiento de datos) es un instrumento de protección cautelar que obliga al responsable del tratamiento a identificar los riesgos específicos derivados de su tratamiento contra todos los derechos fundamentales del interesado. Por el contrario, el segundo componente (es decir, el requisito de limitar el tratamiento de datos a la finalidad anterior) tiene por objeto controlar el riesgo causado por el tratamiento de datos que se produjo en una fase posterior y se añade a los riesgos que se identificaron previamente. Este enfoque responde a la pregunta de cómo debe interpretarse el reglamento general de protección de datos, que no sólo protege eficazmente la privacidad de las personas, sino que también ayuda a los responsables del tratamiento a convertir su conformidad jurídica en un mecanismo que refuerza la innovación, en relación con todos los derechos fundamentales de la persona a la que se refieren los datos.