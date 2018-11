Ciudades Inteligentes: Invertir en el futuro

“Smart Cities: Investing in the Future”. London: The Economist Intelligence Unit e Invesco, 2018

Texto completo

El término “ciudades inteligentes” evoca visiones de un futuro en el que la tecnología digital supervisa y conecta todo, desde los edificios hasta las farolas y los coches que circulan por sí solos. Permite a los gobiernos proporcionar mejores servicios municipales de manera más eficiente, creando un entorno más accesible, más seguro, más limpio y más verde en el proceso. Los ciudadanos de la ciudad pueden utilizar mejor todo lo que la ciudad tiene que ofrecer, desde la comodidad de sus teléfonos inteligentes. La mayoría de las ciudades de hoy en día están lejos de esa visión, pero muchas están trabajando para lograrla, tanto invirtiendo en infraestructuras inteligentes como creando ecosistemas que permitan el florecimiento de la innovación urbana.

Sin embargo, muchas ciudades, limitadas por la austeridad, deben recurrir al sector privado para financiar este desarrollo. Los inversores institucionales, que buscan rendimiento y buscan cumplir con sus obligaciones a largo plazo, han sido promocionados desde hace mucho tiempo como las fuentes ideales de financiación para la infraestructura, ya sea inteligente o no. Entonces, ¿por qué no se está produciendo esa tan necesaria avalancha de inversiones?

Este informe examina el panorama de inversión de las ciudades inteligentes e investigará las oportunidades y riesgos relacionados para los inversores.