Los robots están esperando ¿Estamos preparados para la implantación de robots en las empresas?

“The robots are waiting, Are you ready to reap the benefits?” Deloitte, 2018

Cada vez más empresas reconocen los beneficios aportados por Robotic Process Automation (RPA) en la productividad que van mucho más allá de la reducción de costes. De hecho, solo el 5% de las compañías que implementan RPA lo hacen únicamente para reducir costes, comparado con el 21% de las empresas que decían lo mismo en 2017.

Datos clave:

El 95% de las organizaciones que han implementado Robotic Process Automation (RPA) afirma que la tecnología ha aumentado la productividad.

El 93% de aquellas que han implementado RPA afirma que ha mejorado

El 81% indica haber reducido costes

El 77% asegura que la tecnología les proporciona una mejor gestión de la información.