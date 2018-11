La Biblioteca Pública de San Francisco nombrada Biblioteca del Año 2018 por su apoyo a los inmigrantes en el clima político generado por la adminstración Trump

El premio a la mejor biblioteca del año, fue creado en 1992, y cada año se concede a la biblioteca que demuestra más profundamente su capacidad de servicio a su comunidad, la creatividad y la innovación en el desarrollo de programas comunitarios específicos o que ha producido un importante incremento en el uso; así como el liderazgo en la creación de programas que son replicados por por otras bibliotecas.

La Biblioteca Pública de San Francisco (SFPL) bajo el liderazgo del recientemente retirado bibliotecario Luis Herrera y ahora bibliotecario interino Michael Lambert, es un sistema de bibliotecas que promueve activamente los valores de inclusión, diversidad e igualdad en la ciudad de San Francisco, diseñando programas y políticas para apoyar los valores democráticos de igualdad y solidaridad. Los programas sobre inmigración y ciudadanía, su apertura a las personas, y las conexiones con la comunidad reflejan el compromiso de la Biblioteca Pública de San Francisco (SFPL) como un modelo de inspiración para otras bibliotecas de todo el mundo.

La inclusión ha sido durante mucho tiempo un foco de atención de la SFPL, pero ha adquiriió una nueva dimensión en el actual panorama político. A partir de la entrada en el poder de la administración Trump en 2016, La SFPL formó su Grupo de Trabajo de Servicios para Inmigrantes, que a su vez desarrolló rápidamente una lista de programas. La iniciativa “All Are Welcome” (Todos son bienvenidos) de SFPL nació con información sobre cómo establecerse en los Estados Unidos, cómo aprender o mejorar el dominio del inglés, cómo convertirse en ciudadano y otros recursos críticos, proporcionados en seis idiomas y a través de un video de YouTube. El programa ““Know Your Rights” (Conoce tus derechos) de la iniciativa ha fue gran éxito, y la SFPL se ha unido a la Oficina de Compromiso Cívico y Asuntos de Inmigrantes de la ciudad, que llama a la biblioteca “socio crítico”, además de un bufete de abogados de inmigración, para dar consejos individuales sobre las solicitudes de ciudadanía. La biblioteca también ofrece talleres sobre cómo convertirse en un aliado de los inmigrantes. Un juego de herramientas y una guía de recursos de Respeto y Amor que aborda temas de prejuicios y discriminación.

En 2017, SFPL lanzó “We Love Diverse Books“, más de 50 programas con títulos que contrarrestan los estereotipos y muestran la variedad de culturas en los libros, incluyendo el Festival de Arte Black Comix, clases de cocina cultural, apuestas y talleres de poesía.

Como Biblioteca del Año 2018, la SFPL recibirá un premio en efectivo de 10,000$ en el congreso de la ALA que este año se celebrará en New Orleans, y además aparecerá en la portada de la edición digital e impresa de la revista Library Journal (LJ’s) del 15 de junio de 2018.