Presentación del libro “LA LECTORA CIEGA” en Salamanca

Un emocionante testimonio de superación a través del amor a los libros

Paqui Ayllón

Prólogo de Elvira Lindo

«Si hace cinco años me hubieran dicho que escribiría un libro, habría pensado que me estaban gastando una broma. En aquella época me encontraba sumida en el proceso de pérdida total de la visión y lo último que podía pensar en esos difíciles momentos era que encauzaría mi vida hacia un destino que me colmaría de satisfacciones: el voluntariado lector. Llevar la lectura a personas y colectivos que, por sus especiales circunstancias, tienen un menor acceso a ella es una actividad muy gratificante».