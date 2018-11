Sostenibilidad en las bibliotecas. Un estudio comparativo de la sostenibilidad ecológica

Karioja, Elina. “Sustainability in libraries:

A comparative study of ecological sustainability in IFLA WLIC 2012. ” Oulu University of Applied Sciences, 2013

Texto completo

Esta tesis se originó a partir de la idea de estudiar cómo las bibliotecas han tenido en cuenta la sostenibilidad. y cómo mejorar la sostenibilidad de las bibliotecas. La tesis fue comisionada por la Biblioteca Central de Bibliotecas Públicas y fue parte internacional del proyecto nacional finlandés “Sustainable Development in Libraries” que ha investigado la sostenibilidad en las bibliotecas públicas finlandesas.

El objetivo de este estudio fue responder a las preguntas de cuáles son las diferencias y similitudes. entre las bibliotecas finlandesas y extranjeras, según el análisis realizado por la encuesta, y cuál de las áreas: gestión medioambiental, economía medioambiental, reducción de la carga ambiental, el aumento de la conciencia ambiental o la comunicación ambiental.

Este estudio cuantitativo utilizó un método de encuesta descriptiva apoyado por un cuestionario. El La encuesta se llevó a cabo en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA en Helsinki en agosto de 2012. mediante un cuestionario basado en la web. Después del congreso se compartió también el enlace al cuestionario por correo electrónico. Como base teórica de la tesis se utilizaron fuentes finlandesas y extranjeras sobre la sostenibilidad en las bibliotecas y la gestión medioambiental.

Como conclusión se puede afirmar que para mejorar la sostenibilidad en las bibliotecas, se requiere una auditoría propia. y una etiqueta ambiental para las bibliotecas. Las bibliotecas deben tener sus propias indicadores ambientales para medir el estado de sostenibilidad. El compromiso de La sostenibilidad debe ser exigido al personal para que los bibliotecarios puedan actuar como educadores ecológicos.