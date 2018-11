¿Por qué los robots cambiarán el mundo?

Future smart: Why robotics changes everything. Deloite, 2018

Texto completo

CFO Insights, estudio elaborado por Deloitte, analiza en esta nueva edición cómo la implementación del Robotic Process Automation (RPA) se ha convertido en una parte integral de la función financiera.

En cuanto a la robótica aplicada a Finanzas, existen dos categorías de empresas: las que han realizado pilotos y ahora están tratando de escalar la tecnología, y las que están en las primeras etapas de explorar sus posibilidades. En este aspecto, invertir tiempo en comprender el valor y las limitaciones de las herramientas que decida implementar resulta crítico ya que, necesita comprender cuáles son adecuadas para las necesidades actuales de su empres

Los robots ya están ahorrando a las empresas cantidades considerables de tiempo y dinero. En algunos casos, hemos encontrado que el RPA es quince veces más eficiente que los seres humanos y ofrece una oportunidad de reducción de costes del 15% al 90%.

Asimismo, se podría automatizar casi la mitad de las funciones realizadas por el conjunto de los perfiles financieros.

Existen algunos conceptos erróneos sobre el RPA, como las siguientes afirmaciones