Los medios sociales están aquí para quedarse.

“#OMG Social media is here to stay. Exploring the highs and lows of social media usage” .Ericsson ConsumerLab, 2018

A pesar de la negatividad creada por los recientes escándalos de privacidad, el uso de los medios sociales sigue aumentando. Las plataformas de medios sociales están siendo testigos de un aumento en el número de usuarios, y en la cantidad promedio de tiempo que estos usuarios pasan en ellas.

El último informe de Ericsson ConsumerLab, “#OMG Social media is here to stay”, se basó en las respuestas de 2.600 usuarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos y el Reino Unido, así como en entrevistas personales en Brasil, Japón, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

Facebook actualmente es la reina de los medios sociales más popular, con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes. Sin embargo, los datos muestran que la base de usuarios de Facebook y el tiempo invertido en ella por los usuarios están actualmente disminuyendo, mientras que otros servicios de medios sociales están ganando impulso.

Algunos datos clave del informe:

Entre 2014 y 2018, el tiempo medio dedicado a las aplicaciones de medios sociales aumentó en casi un 60 por ciento.

Menos de uno de cada cinco confían en la información que leen en los medios sociales

Casi el 70 por ciento piensa que las compañías de medios sociales deberían asegurarse de que no haya contenido falso en sus plataformas.

Uno de cada cinco cree que obtendrá más noticias de los medios sociales en los próximos cinco años.

Los servicios de medios sociales son utilizados por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, y constantemente se añaden nuevos usuarios a su ya vasta base de clientes. Sólo los servicios de Facebook Inc., que comprenden Facebook, Instagram y WhatsApp, han pasado de 1.300 millones de usuarios activos mensuales en 2014 a 2.500 millones en 2018. Tasas de crecimiento similares también pueden observarse en otros servicios de medios sociales.

Además de aumentar la base de usuarios, los consumidores pasan más tiempo en los medios sociales, aumentando casi un 60% el tiempo que dedican a estas plataformas, pasando de 2014 a 2018, de 30 minutos al día a 47 minutos en 2018. (Ver gráfico)

Cerca del 60 por ciento de los usuarios de medios sociales entrevistados en los EE.UU. y el Reino Unido utilizan las funciones de mensajería instantánea de los medios sociales al menos una vez a la semana. Casi la mitad leen las noticias que encuentran en su feed. Casi el 20% hace llamadas de voz o video en plataformas de medios sociales y cerca del 30% busca información sobre productos y servicios cada semana. Los consumidores ahora pueden sumergirse en una experiencia de Internet casi completa, y de hecho uno de cada cuatro dice que puede hacer todo lo que quiera en Internet utilizando sólo su plataforma de medios sociales favorita.

En el espacio de 10 años, los medios sociales han cambiado drásticamente. Los blogs personales en MySpace y las fotos en FaceMash han evolucionado para integrarse en Facebook, y también se han expandido servicios relacionados con los negocios y el empleo, como LinkedIn. Los servicios de medios sociales se enfrentan a una dura competencia y pueden perder relevancia rápidamente. Por ejemplo, 5 de las 10 plataformas de medios sociales más populares de 2008 ya no existen (Windows Live Spaces, Yahoo! GeoCities, Orkut, Baidu Space, Friendster) y sólo 2 de ellas (Facebook y Flickr) permanecen entre las 10 más populares en 2018, como puede verse en la Figura 3. Se esperan más cambios, y más del 20% de los usuarios de los medios sociales creen que dentro de 5 años utilizarán servicios de medios sociales diferentes a los que utilizan hoy en día.