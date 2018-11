Espacios de creación en los primeros años : una revisión de la literatura

Marsh, Jackie ; Kumpulainen, Kristiina ; Nisha, Bobby ; Velicu, Anca ; Blum-Ross, Alicia 2017. Makerspaces in the Early Years : A Literature Review, Sheffield, University of Sheffield: MakEY Project, 2017.

Makerspaces in the early years: Enhancing digital literacy and creativity” (MakEY) es un proyecto de 30 meses (531.000 euros), financiado por el programa RISE (Research and Innovation Staff Exchange) de la UE H2020 y dirigido por el profesor Jackie Marsh, de la Universidad de Sheffield, Reino Unido.

El proyecto tiene por objeto fomentar la investigación y la innovación en el ámbito de la alfabetización digital de los niños pequeños y de las capacidades creativas de diseño. Se llevarán a cabo proyectos de investigación en seis países de la UE (Dinamarca, Alemania, Finlandia, Islandia, Rumania y el Reino Unido) y en los EE.UU., en los que el personal que trabaja en los espacios de fabricación (incluidos los hacklabs y los Fab Labs) colaborará con los investigadores para identificar los beneficios y los retos de la organización de talleres sobre espacios de fabricación tanto en el ámbito educativo formal (guarderías y escuelas) como informal (museos y bibliotecas). El equipo de investigación trabajará en colaboración con académicos de Australia, Canadá, Colombia, Sudáfrica y los Estados Unidos, creando una red mundial de académicos que trabajarán juntos para fomentar la comprensión del papel de los espacios de creación en el desarrollo de la alfabetización digital y la creatividad de los niños pequeños.