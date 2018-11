Apuesta por la ecología: Implementar estrategias sostenibles en los edificios, la gestión, los programas y los servicios de las bibliotecas de todo el mundo.

Hauke, Petra ; Charney, Madeleine ; Sahavirta, Harri. Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World Buildings, Management, Programmes and Services. The Hague: IFLA, 2018

Esta publicación discute diferentes aspectos de la reducción de la “huella ecológica” en las operaciones cotidianas de las bibliotecas, así como el papel social y la responsabilidad de las bibliotecas como líderes en sostenibilidad ambiental. Se discutirán los antecedentes teóricos y las aplicaciones prácticas de las bibliotecas de todo el mundo y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de la ONU para 2030. Artículos generales y estudios de investigación de Finlandia, Alemania, Portugal y Brasil ilustran las contribuciones de las bibliotecas a los SDG. Estudios de caso de Suecia, Kenia, Alemania, Ucrania, China y Serbia discuten los desafíos y oportunidades de implementar un enfoque sostenible en las bibliotecas públicas. Ejemplos de las mejores prácticas de las bibliotecas académicas provienen de Hong Kong, Camerún, Alemania, Uganda, EE.UU. y Kenia. Todos los artículos están escritos en inglés.