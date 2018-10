Open Science Monitor actualiza la metodología sobre ciencia abierta

Open Science Monitor. “Updated Methodological Note” The Lisbon Council

ESADE Business School Centre for Science and Technology Studies (CWTS)

at Leiden University. Brussels, October 8th 2018

Texto completo

Open Science Monitor tiene como objetivo proporcionar datos e información para comprender el desarrollo de la ciencia abierta en Europa, recopilar los indicadores más pertinentes y oportunos sobre el desarrollo de la ciencia abierta en Europa y otros países socios a escala mundial.

Esta es la versión revisada de la metodología del Open Science Monitor, basada en los comentarios recibidos en línea y en la discusión en el taller de expertos.

La ciencia abierta ha surgido recientemente como una poderosa tendencia en la política de investigación. La apertura siempre ha sido un valor central de la ciencia. Hoy en día, hay consenso en que, al asegurar el acceso más amplio posible y la reutilización de publicaciones, datos, códigos y otros productos intermedios aumenta productividad científica , limita las malas conductas científicas y acelera los descubrimientos. Sin embargo, también está claro que el progreso hacia la ciencia abierta es lento, porque tiene que acomodarse a un sistema que ofrezca incentivos adecuados a todas las partes interesadas.

El Open Science Monitor (OSM) tiene como objetivo proporcionar los datos y conocimientos necesarios para apoyar la implementación de estas políticas. Reúne las mejores evidencias disponibles sobre la evolución de la Ciencia Abierta, sus impulsores e impactos, basándose en múltiples indicadores así como en un rico conjunto de estudios de caso.

Este ejercicio de monitoreo es un desafío. La ciencia abierta es un fenómeno multidimensional de rápida evolución. Según la OCDE (2015), “la ciencia abierta abarca el acceso ilimitado a los artículos científicos, el acceso a los datos de la investigación pública y la investigación colaborativa facilitada por las herramientas e incentivos de las TIC”. Esta misma definición confirma la relativa imprecisión del concepto y la necesidad de una definición clara de las “tendencias” que componen la ciencia abierta. Precisamente debido a la rápida evolución y novedad de estas tendencias, en muchos casos no es posible encontrar indicadores consolidados y ampliamente reconocidos. Para tendencias más establecidas, como el acceso abierto a las publicaciones, se dispone de indicadores sólidos a través del análisis bibliométrico. Para la mayoría de los demás temas, como el código abierto y el hardware abierto, no existen métricas estandarizadas ni técnicas de recopilación de datos y es necesario identificar el mejor indicador disponible que permita captar la evolución y mostrar la importancia de la tendencia.

En el presente documento se ilustra la metodología que subyace a los indicadores seleccionados para cada tendencia. El objetivo del documento es garantizar la transparencia y recoger información para mejorar los indicadores seleccionados, las fuentes de datos y el análisis general.