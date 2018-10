Comportamiento informacional y experiencia del usuario en el entorno del libro electrónico en bibliotecas universitarias

Tracy, Daniel G. “Format Shift: Information Behavior and User Experience in the Academic E-book Environment” Reference & User Services Quarterly (RUSQ) Vol. 58, No. 1 (2018)

DOI: 10.5860/rusq.58.1.6839

Este artículo busca entender el comportamiento de la información en el contexto de la experiencia del usuario de libros electrónicos académicos, conformado por un conjunto dispar de plataformas de proveedores de bibliotecas que ofrecen sus productos bajo licencias. Estas plataformas varían en diseño y precio, sin embargo, los estudios sobre el uso de libros electrónicos en un contexto académico a menudo tratan a los libros electrónicos como un fenómeno unificado en oposición a los libros impresos.

Basado en test que rastrea el comportamiento de los usuarios de la información, entrevistas de seguimiento y un estudio de grupos focales sobre la resolución de problemas y los comportamientos que conlleva el cambio de formato, este estudio hace un análisis cualitativo sobre el comportamiento que tienen los usuarios universitarios cuando se encuentran con libros electrónicos. Identifica las razones de las notables disparidades entre las preferencias declaradas de los usuarios en favor de los libros impresos, mientras que a menudo se utilizan libros electrónicos. También demuestra la importancia de considerar los libros electrónicos como un conjunto de formatos, más que como una experiencia unificada, a la hora de evaluar las plataformas de libros electrónicos o de prestar servicios de información en torno a un conjunto de plataformas.

Mientras que los estudios de libros electrónicos a menudo señalan una distinción entre el “uso” de libros electrónicos y la “lectura” de libros impresos por parte de los usuarios, este estudio muestra una voluntad mucho mayor a utilizar y leer libros electrónicos para algunas tareas cuando las plataformas permiten descargar los contenido a los dispositivos y aplicaciones de lectura preferidos por los usuarios. Esto tiene implicaciones para el desarrollo de la colección, la mejora de las plataformas y aplicaciones y para mejorar la consulta por parte de los usuarios.