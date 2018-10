Ciencia de los datos para estudiantes universitarios: oportunidades y opciones

Data Science for Undergraduates: Opportunities and Options . [e-Book] Washington, DC National Academy of Sciences, 2018

La ciencia de datos está emergiendo como un campo que está revolucionando la ciencia y las industrias por igual. El trabajo en casi todos los ámbitos se está orientando cada vez más hacia los datos, lo que afecta tanto a los empleos disponibles como a las competencias necesarias. A medida que se disponga de más datos y formas de analizarlos, más aspectos de la economía, la sociedad y la vida diaria dependerán de los datos. Es imperativo que los educadores, administradores y estudiantes comiencen hoy a considerar la mejor manera de prepararse y mantenerse al día con esta era del mañana basada en los datos. La enseñanza universitaria, en particular, ofrece un vínculo fundamental para ofrecer a los estudiantes una mayor exposición a la ciencia de los datos y ampliar la oferta de talento en ciencias de la información.