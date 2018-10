Cómo Aprende la Gente II: Estudiantes, contextos y culturas.

How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures. [e-Book] Washington, DC National Academy of Sciences, 2018.

Hay muchas razones para tener curiosidad sobre la forma en que la gente aprende, y en las últimas décadas se ha producido un incremento de la de investigación que tiene importantes implicaciones para el aprendizaje individual, la escolarización, la formación de la fuerza laboral y las políticas. En 2000 se publicó How People Learn, y su influencia fue amplia y profunda. En el informe se resumían las ideas sobre la naturaleza del aprendizaje en los niños en edad escolar, se describían los principios para el diseño de entornos de aprendizaje eficaces y se daban ejemplos de cómo se podía aplicar en el aula. Desde entonces, los investigadores han continuado investigando la naturaleza del aprendizaje y han generado nuevos hallazgos relacionados con los procesos neurológicos involucrados en el aprendizaje, la variabilidad individual y cultural relacionada con el aprendizaje y las tecnologías educativas. Además de ampliar la comprensión científica de los mecanismos de aprendizaje y la forma en que el cerebro se adapta a lo largo de toda la vida, se han hecho importantes descubrimientos sobre las influencias en el aprendizaje, en particular los factores socioculturales y la estructura de los entornos de aprendizaje. How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures. ofrece una actualización muy necesaria que incorpora los conocimientos obtenidos de esta investigación durante la última década. El libro amplía los fundamentos expuestos en el informe de 2000 y examina en profundidad la constelación de influencias que afectan al aprendizaje individual. How People Learn II se convertirá en un recurso indispensable para comprender el aprendizaje a lo largo de la vida de los educadores de estudiantes y adultos.