Equidad en el lugar de trabajo

Global Voices for Workplace Equity: Findings from the WE Survey. Workplace Equity Project 2018

Texto completo

Workplace Equity Project es una organización de base que utiliza la investigación, la comunicación y la defensa para construir una comunidad de voces que promuevan la equidad, la diversidad y la inclusión en los lugares de trabajo de publicación académica de todo el mundo.

La equidad tienen un impacto indiscutible en el resultado final como componente clave de la excelencia organizativa en el lugar de trabajo. No se trata sólo de una cuestión social, los estudios demuestran que los equipos diversos son más innovadores y logran mejores resultados que los homogéneos.

Las organizaciones de la industria editorial académica han comenzado a incluir la diversidad como un valor central, pero los efectos de estos esfuerzos no están todavía claros. Además, si bien el imperativo empresarial de la diversidad de género es tenida en cuenta con frecuencia, en el caso de la diversidad cultural rara vez se articula.