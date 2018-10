¿Qué puede decirnos Altmetrics sobre el impacto de los libros en el “mundo real”?

Engineering, Altmetric; Konkiel, Stacy; Adie, Euan (2018): What altmetrics can tell us about the “real world” impacts of books. figshare. Paper., 2018

Texto completo

Libro blanco que analiza el impacto de los datos de atención en línea de los libros y capítulos publicados.

En los pocos años transcurridos desde que surgió el concepto de altmetrics, ha aumentado el número de los editores han recurrido a estos datos no tradicionales de la web social para entender cómo las audiencias se comprometen con la investigación que publican. Junto con la bibliometría tradicional (“¿Cuántas citas se han hecho a esta obra recibida?”), altmetrics puede añadir textura y profundidad a las narrativas y los números se utiliza para entender la influencia de la investigación publicada en una amplia variedad de formatos.

Hasta hace muy poco, gran parte de los datos de altmetrics disponibles sobre el compromiso con el mundo de la investigación se centraba en el artículo de la revista. Pero desde 2016, cuando nace Altmetric.com la medición altmétrica para monografías ha creciendo rápidamente en términos de interés, cobertura y tecnología.

Lo que está menos claro es hasta qué punto la altmetría de los libros difiere de los patrones utilizados en altmetría para artículos de revistas y otros formatos de investigación. En este libro blanco, proporciona una mirada de alto nivel a la altmetría para libros y capítulos de libros, examinando los patrones de discusión en las diecisiete fuentes de datos que Altmetric.com.