El papel de los bibliotecarios de enlace en la Gestión de Datos de Investigación

Sapp, M. and A. Goben “Engaging Liaison Librarians: Identifying Impact of a Research Data Management Educational Intervention.” IFLA WLIC 2018 vol., n. (2018).

Texto completo

El apoyo a la gestión de datos de investigación (RDM) se ha desarrollado en las bibliotecas universitarias de EE.UU. durante casi una década, siguiendo los requisitos de la National Science Foundation 2011 para los planes de intercambio de datos. La mayoría de estos servicios han sido prestados por bibliotecarios de enlace, que se enfrentan a problemas de readaptación profesional y a la necesidad de una formación continua en actividades de investigación de datos y conocimientos especializados en la materia. Aunque existen recursos educativos introductorios, se han realizado pocas investigaciones sobre cómo se relacionan los bibliotecarios de enlace con este material; cómo evoluciona su trabajo de gestión de datos de investigación con el tiempo; la eficacia de una intervención educativa determinada; o sus necesidades o deseos educativos adicionales. El plan de la Association of College and Research Libraries, ACRL para la gestión de datos de investigación fue desarrollado por investigadores. Sin embargo, su eficacia está en el suministro de material educativo relevante para los bibliotecarios de enlace que participan en actividades de gestión de datos de investigación no ha sido probada.

Para abordar este problema, los investigadores desarrollaron una serie de encuestas en línea y reclutaron asistentes al Research Data Management Road Show. Se les pidió a los asistentes, antes de asistir, que respondieran a una breve encuesta para evaluar el conocimiento, el comportamiento y las actitudes actuales. Después de su participación en el Road Show, se invita a los asistentes a responder a las encuestas entre el primer y sexto mes para identificar los cambios en el conocimiento, comportamiento y actitudes con respecto a la gestión de los datos de la investigación y el impacto percibido del evento. Los datos del primer año evalúan los resultados de ocho exposiciones itinerantes, siete celebradas en los EE.UU. y una en un lugar internacional, lo que permite comprender las necesidades educativas identificadas de los bibliotecarios de enlace en materia de RDM.