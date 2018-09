Los medios digitales y sociales son la plataforma más rentable para la publicación y difusión de revistas revisadas por pares en abierto

Gedela, Srinubabu.”Digital and Social media emerges as the cost effective platform for peer reviewed journal publication and dissemination” PRESS RELEASE PR Newswire Jun. 24, 2018, 05:00 PM

Altmetrics

El surgimiento de los medios digitales en línea estña cambiado por completo el escenario de publicación científica. Ya que, además de las citas a los artículos y el factor de impacto, se empieza a tener en cuenta la cantidad de clics recibidos por el artículo, las vistas, descargas, comentarios, recursos compartidos, y los “me gusta”. De este modo, las plataformas de redes académicas como ResearchGate, LinkedIn, GoogleScholar y las redes sociales como Facebook y Twitter están desempeñando un papel crucial en la mejora del factor de impacto del artículo.

También este nuevo contexto, la publicación en acceso abierto está ganando popularidad a medida que el mundo cada vez está mas interconectado, facilitando el archivo, la indexación, la minería de datos, la recuperación y la rápida distribución de la investigación. Las publicaciones de acceso abierto generan un millón de artículos al año y dan empleo a entre 25.000 y 30.000 personas. El número de investigadores y autores que están adoptando los foros y plataformas de acceso abierto está creciendo gradualmente, se calcula que un 10% de los investigadores se suman a ellos cada año, en la actualidad 5,5 millones de autores contribuyen a las publicaciones de acceso abierto. Sin duda, la publicación de acceso abierto va a seguir siendo el modelo de publicación preferido en el futuro, ya que los sitios de publicación e indexación basados en suscripciones están desapareciendo gradualmente a medida que los académicos y científicos obtienen fuentes de información relevantes en las revistas de acceso abierto.

Por otro lado, a ello han contribuido la mayoría de las agencias de financiación como la OMS, EMBL, NIH, Welcometrust, etc. que obligan a que las investigaciones financiadoas por ellos se publiquen en revistas de acceso abierto. De los 25.000 millones de dólares del valor del mercado editorial, el valor de las revistas científicas de Science, Technology and Medical (STM) fue de 12.000 millones de dólares en 2016. Mientras que el mercado de revistas STM basadas en suscripciones se redujo drásticamente a 8.000 millones de dólares en 2016, -un importante descenso frente a los 12.500 millones de dólares que obtuvieron en en 2014-, la publicación de revistas STM de acceso abierto alcanzó los 900 millones de dólares en 2017 y produjeron 2.5 millones de artículos al año, aumentando el número de artículos en un 10%.