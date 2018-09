El impacto científico aumenta cuando los investigadores publican en acceso abierto y en colaboración internacional

Breugelmans JG, Roberge G, Tippett C, Durning M, Struck DB, Makanga MM (2018) Scientific impact increases when researchers publish in open access and international collaboration: A bibliometric analysis on poverty-related disease papers. PLoS ONE 13(9): e0203156. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203156

Este artículo investiga el efecto de la publicación en revistas OA y con colaboración internacional dentro y entre países europeos y de África subsahariana sobre el impacto de las citas en artículos más citados en la investigación de enfermedades relacionadas con la pobreza.

Las publicaciones de investigación sobre enfermedades específicas fueron recogidos de web de Science™ y MEDLINE utilizando términos de Medical Subject Heading (MeSH). Los datos sobre la accesibilidad abierta de la literatura científica se obtuvieron de 1science oaFindr. Se extrajeron los datos de publicación, incluidos los recuentos relativos de citas, para el período 2003-2015.

Los resultados muestran que, desde 2003, los documentos sobre pobreza están cada vez más disponibles en acceso abierto. Entre todas las áreas, la investigación sobre la malaria es el tema más recurrente en OA y en colaboración internacional. Los análisis de regresión ajustados muestran que, si se mantienen constantes otros factores, la investigación publicada sobre agricultura biológica y en la colaboración internacional tiene una ventaja significativa en cuanto a las citas en comparación con la investigación colaborativa no biológica o no internacional. La publicación de artículos como parte de una colaboración a escala europea o entre Europa y el África subsahariana aumenta el impacto de la investigación. Por el contrario, esta ventaja de la colaboración no se observa en el caso de la investigación en la que sólo participan países de África subsahariana, lo que parece reducir el impacto de la investigación.

Los resultados indican que existe una ventaja real y mensurable en la publicación de la investigación sobre pobreza en OA y en la colaboración internacional. Sin embargo, la ventaja de la colaboración internacional parece ser específica de cada región, con un mayor impacto en la investigación para las colaboraciones a escala europea y en el África subsahariana, pero una disminución del impacto en la investigación de las colaboraciones limitadas a las instituciones de investigación de África subsahariana. Se requiere investigación adicional para verificar más a fondo este hallazgo y para entender los factores subyacentes relacionados con esta disminución observada en el impacto de la investigación.