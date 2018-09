Un 75% de los usuarios cambiaron las condiciones de privacidad en Facebook a raíz de la sustracción de datos privados por la consultora Cambridge Analytics

Perrin, Andrew. Americans are changing their relationship with Facebook. Washington D.C.: Pew Research Center, 2018

Una parte significativa de los usuarios de Facebook ha tomado medidas el año pasado para replantear su relación con la plataforma de medios sociales.

Según una nueva encuesta llevada a cabo por Pew Research Center entre adultos de EE. UU. entre el 29 de mayo y el 11 de junio, tras revelaciones de que la antigua consultora Cambridge Analytics había robado datos sobre decenas de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento, más de la mitad de los usuarios de Facebook mayores de 18 años o más (54%) dijeron que han ajustado la configuración de privacidad de la red en los últimos 12 meses,. Alrededor de cuatro de cada diez (42%) dijeron haberse tomado un periodo de descanso de varias semanas o más, mientras que alrededor de una cuarta parte (26%) dicen que han eliminado la aplicación de Facebook de su teléfono celular. En total, el 74% de los usuarios de Facebook afirma haber realizado al menos una de estas tres acciones en el último año.