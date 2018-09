Comparación del impacto científico de los libros adquiridos a través de planes de aprobación, peticiones del bibliotecario y adquisiciones impulsadas por el usuario en función de las citas recibidas

Tyler, David C. ; Hitt, Brianna D. ; Nterful, Francis A. ; Mettling, McKenna R. “Research Article: “The Scholarly Impact of Books Acquired via Approval Plan Selection, Librarian Orders, and Patron-Driven Acquisitions as Measured by Citation Counts” (Preprints). C&RL preprint 2018

Texto completo

El modelo de adquisición impulsada por el usuario (Patron Driver Adquisitions – PDA, por sus siglas en inglés) ha sido una propuesta novedosa, aunque polémica, entre los modelos de adquisición en bibliotecas durante los últimos años, en todo este tiempo se probó en numerosos programas piloto con buenos resultados. Sin embargo, aún hay numerosas dudas entre el personal bibliotecario, especialmente en lo que se refiere a la composición de los planes, paquetes que ofrecen los proveedores y la opinión de los usuarios. La literatura hasta la fecha ha abordado la evaluación de la adquisición impulsada por el usuario (PDA) mediante el análisis de la circulación/uso, las opiniones de los usuarios o de los bibliotecarios sobre la utilidad e idoneidad del modelo, la búsqueda de pruebas de los desequilibrios de la colección y la comprobación de la superposición de las compras impulsadas por el usuario y de los bibliotecarios.

Este estudio aborda el impacto académico y examina los modelos de adquisición comparando los los planes de aprobación, la adquisición por parte de los bibliotecarios y los modelos de adquisición dirigida por el usuario en Ciencias Sociales y Humanidades: Para ello los autores recopilaron muestras aleatorias de libros adquiridos mediante planes de aprobación y pedidos de los bibliotecarios durante cinco años de sus instituciones, y compararon sus citas con los recuentos de libros adquiridos a través del programa PDA. Para el conteo de citas se empleó Google Scholar.