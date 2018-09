Debate entre hijos y padres sobre el tiempo que pasan los adolescentes frente a una pantalla

How Teens and Parents Navigate Screen Time and Device Distractions. Pew Research, 2018

El 54% de los adolescentes de EE.UU. dicen que pasan demasiado tiempo con sus teléfonos celulares, y dos tercios de los padres expresan preocupación por el tiempo que pasan frente a una pantalla.

Estos son algunos de los principales hallazgos de la encuesta del Centro a 743 adolescentes de EE. UU. y 1,058 padres de adolescentes de EE. UU. realizada del 7 de marzo al 10 de abril de 2018. A lo largo del informe, “adolescentes” se refiere a los que tienen entre 13 y 17 años de edad, y “padres” se refiere a los padres de al menos un niño de entre 13 y 17 años de edad.

En medio de arduos debates sobre el impacto del tiempo que pasan frente a la pantalla los adolescentes, aproximadamente la mitad de los jóvenes de 13 a 17 años de edad están preocupados por pasar demasiado tiempo con sus teléfonos móviles. Alrededor del 52% de los adolescentes de EE. UU. informan haber tomado medidas para reducir el uso del teléfono móvil, y acciones similares han intentado limitar el uso de medios sociales (57%) o videojuegos (58%).

La relación a veces hiperconectada de los adolescentes con sus dispositivos también es evidente en otros hallazgos , ya que el 72% de los adolescentes dicen que a menudo o a veces revisan los mensajes o notificaciones tan pronto como se despiertan, mientras que aproximadamente cuatro de cada diez dicen que se sienten ansiosos cuando no tienen su teléfono celular con ellos. En general, el 56% de los adolescentes asocian la ausencia de su teléfono móvil con al menos una de estas tres emociones: soledad, malestar o ansiedad. Además, las niñas son más dadas que los niños a sentirse ansiosas o solas sin su teléfono móvil.

Los padres también están preocupados por los efectos en relación al tiempo que pasan sus hijos frente a una pantalla, según muestra una encuesta independiente. Aproximadamente dos tercios de los padres dicen estar preocupados por el hecho de que sus hijos adolescentes pasen demasiado tiempo frente a las pantallas, y el 57% informan haber establecido restricciones de tiempo en la pantalla para sus hijos de una manera u otra.

Al mismo tiempo, algunos padres de adolescentes admiten que también luchan con el encanto de las pantallas: El 36% dice que ellos mismos pasan demasiado tiempo con su teléfono móvil. Y el 51% de los adolescentes dicen que a menudo o a veces encuentran a sus padres o cuidadores distraídos con su propio teléfono cuando están tratando de tener una conversación con ellos.

Además, el 15% de los padres dicen que a menudo pierden la concentración en el trabajo porque se distraen con el teléfono. Eso es casi el doble de la proporción de adolescentes (8%) que dicen que a menudo pierden la atención en clase debido a sus teléfonos.