Clasificación e índice de materias para catalogar y ordenar los libros y folletos de una biblioteca de Melvil Dewey

Dewey, M. [e-Book] A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library. Kingsport, Tenessee, Kingsport Press, 1876.

El plan de la siguiente Clasificación e Índice fue desarrollado a principios de 1873. Fue el resultado de varios meses de estudio de la economía de las bibliotecas, tal como se encuentra en algunos cientos de libros y folletos, y en más de cincuenta visitas personales a varias bibliotecas estadounidenses. En este estudio, el autor se convenció de que la utilidad de estas bibliotecas podría crecer considerablemente sin gastos adicionales. Tres años de uso práctico del sistema aquí explicado, le lleva a creer que logrará este resultado; porque con su ayuda, los catálogos, las listas de estantes, los índices, y las referencias cruzadas esenciales para esta utilidad, se pueden hacer más económicamente que por cualquier otro método que él ha podido encontrar. El sistema se concibió con fines de catalogación e indización, pero se comprobó que era igualmente valioso para numerar y organizar libros y folletos en las estanterías.