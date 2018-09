Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos de América y Leyes Afines

Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Circular 92. [e-Book] Washington, DC, Library of Congress, 2012 .

Este volumen contiene el texto del título 17 del *Código de los Estados Unidos*, incluyendo todas las enmiendas promulgadas hasta el final de la segunda sesión del 106º Congreso en 2000. Incluye la Ley de Derechos de Autor de 1976 y todas las enmiendas subsiguientes a la ley de derechos de autor; la Ley de Protección de Chip de Semiconductores de 1984, con sus enmiendas; y la Ley de Protección de Diseño de Cascos de Buques, con sus enmiendas. La Oficina de Derechos de Autor es responsable de registrar las reclamaciones de los tres.