ALA, ACRL y ARL presenta escrito en apoyo a la protección de la neutralidad de la red

Amicus Brief in Support of Net Neutrality

Texto completo

ACRL, ALA, ARL y otras organizaciones educativas presentan el informe en apoyo de la neutralidad de la red. American Library Association) argumentó contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), para proteger y preservar una Internet abierta con una declaración ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos.

La neutralidad de la red es esencial para asegurar un acceso abierto y no discriminatorio a la información para todos, y desde hace mucho tiempo este principio es una preocupación vital para las bibliotecas. Al hacer retroceder las protecciones de neutralidad en la red, afirmadas por los tribunales y ampliamente apoyadas, la FCC ha permitido que los intereses comerciales estén a expensas del público, que depende de Internet como su principal medio de recopilación de información, aprendizaje y comunicación.

La American Library Association, junto con otros aliados de la neutralidad de la red que también presentan informes legales, se unieron a la Asociación de Bibliotecas de Investigación (Association of Research Libraries, ARL) y a organizaciones de educación superior, entre ellas el American Council on Education y EDUCAUSE, para presentar una solicitud en apoyo de los demandantes en el caso de Mozilla Corporation, et al v. Federal Communications Commission and United States of America (No. 18-151). ALA y las demás bibliotecas y organizaciones de educación superior centraron su presentación en cómo la FCC ignoró los impactos en las bibliotecas e instituciones de educación superior en su decisión de eliminar las reglas de Internet Abierto de 2015. El grupo de organizaciones que presentan solicitudes en apoyo de los peticionarios busca demostrar a la Corte que la acción de la FCC que se pondrá en peligro el funcionamiento continuo de Internet como una plataforma confiable para la investigación, el aprendizaje y el intercambio de información, y que la decisión de la FCC debe ser revocada por arbitraria y caprichosa.

Organismos que apoyan este escrito

Library Organizations

American Library Association (ALA)

Association of College & Research Libraries (ACRL)

Association of Research Libraries (ARL)

Education Organizations