El escuadrón de bibliotecarios que localizan libros medio olvidados

The Crack Squad of Librarians Who Track Down Half-Forgotten Books

Atlas Obscura 06 de agosto de 2018



Antes de que cada uno de nosotros tuviéramos una pequeña y parpadeante enciclopedia delante nuestra, teníamos bibliotecarios, y ellos aún hoy en día todavía siguen siendo expertos en encontrar las respuestas a preguntas difíciles que a veces no encontramos fácilmente en Internet. A través del portal Ask NYPL, un servicio telefónico y de mensajes de texto con décadas de antigüedad de la Biblioteca Pública de Nueva York, el personal recibe peticiones de todo tipo, desde preguntas sobre la vida sexual del Papa hasta que significa soñar con ser perseguido por elefantes. El personal de la biblioteca son genios en la investigación a la hora de localizar un libro en concreto u otra información. La sensación de misterio en su trabajo surge cuando la gente se acerca a ellos con preguntas vagas y detalles irregulares, especialmente cuando están buscando libros, pero no recuerdan a los autores o títulos.

La alfombra es de color caqui, las luces amarillas, las paredes de un beige de agua. El laboratorio de computación del sótano en el centro de Manhattan no tiene mucho ambiente. Pero en él, 20 bibliotecarios de la Biblioteca Pública de Nueva York estan sentados en la sala, y están allí para descifrar los misterios. Sus herramientas son una pizarra, un marcador, una serie de pantallas y una campana metálica del tipo de las que se encuentran en un escritorio del vestíbulo de un hotel. Cada vez que suena la campana significaba que se resuelto una cuestión plateada por un usuario.

Hace unos años, el personal de la División de Servicios al Lector de la Biblioteca Pública de Nueva York redactó un artículo en un blog titulado cómo localizar un libro cuando no nos acordamos del título. Este post platea hacer un seguimiento para localizar un libro concreto del que sólo recordamos algunos detalles, en el que la bibliotecaria de servicios al lector Gwen Glazer recomendaba recursos bibliotecarios y un número de otras estrategias (entre ellas están los grupos de Goodreads, un hilo de Reddit llamado whatsthatbook, y un librero independiente en Ohio que busca un libro a alguien (por una cuota de 4 dólares). Gracias a Google cuando alguien escribe “cómo encontrar un libro”, muchas personas llegan a esa publicación, y con frecuencia escriben sobre sus interminables rompecabezas para encontrar un libro determinado en la sección de comentarios. Los mensajes ahora se cuentan por miles. Glazer dice que a menudo llega al trabajo y encuentra 10 nuevas solicitudes de títulos que la gente quiere encontrar para volver a leerlos.

Para resolver estos pequeños misterios, Glazer ha reunido recientemente a un equipo de detectives de todas las suscursales: Chatham Square, en Chinatown; el Jefferson Market, en Greenwich Village; la Andrew Heiskell Braille and Talking Book Library, cerca del Flatiron Building; y Mulberry Street, en Nolita. A la hora del almuerzo de un miércoles reciente, se reunieron en el laboratorio de computación de las oficinas de la biblioteca, al otro lado de la calle del espectacular edificio Stephen A. Schwarzman (la sucursal principal), para comer galletas caseras de romero y pan de manzana, zanahoria y calabacín casero, mientras hacían ruido en sus teclados. Otros miembros del equipo participaron remotamente. El hackathon de “Title Quest” estaba en marcha

Los lectores querían ayuda con todo tipo de libros. Una historia sobre un dragón que recluta a una niña como su aprendiz, y también le gusta el queso. Uno sobre un niño llamado Wurm (” Deletreado con una ‘u’ y no una ‘o’ “, agregó el lector que hizo la pregunta), que hace un juego de computadora en su dormitorio universitario. O uno sobre identidad equivocada, amor que salió mal, y asuntos tórridos y matrimonios infelices, ambientado alrededor de 1900. (Este despertó el interés de otros lectores: “No tengo idea de cuál es el nombre de este libro, pero si alguien responde con el correcto ¿Podría enviarme un correo electrónico, ya que parece algo que realmente me gustaría leer? “, otra respuesta comentó.” ¿Era bueno? “)

El primer caso se resolvió en pocos minutos, por cortesía de un empleado que reconoció la trama de Behold the Dreamers 2017 de Imbolo Mbue. La habitación se llenó de un puñado de aplausos y un entusiasta toque de la campana de hotel. Alguien hizo una marca de almohadilla en la pizarra de borrado ¡Caso resuelto!. Los empleados estaban en la zona, murmurando en voz baja entre si. “Hay muchos misterios de asesinatos sobre parientes ricos”, murmuró una persona, desplazándose a través de una lista. “Asesinos en serie …”. Luego, la habitación volvió a estar bastante silencioso, hasta el siguiente toque de campana.

Glazer y compañía buscaron nombres propios, ubicaciones, palabras clave y otros términos potenciales. Hay una base de datos llamada “Bigbook search” donde puedes buscar por autor o palabra clave y ver las cubiertas, pero no siempre es útil, ya que los diseños de las cubiertas cambian con el tiempo y las ediciones también. Además, los recuerdos de los lectores no siempre son confiables en primer término. “Tienes que saber que al menos un detalle del que alguien está seguro no está bien”, dijo Stephanie Anderson, directora asistente de selección y pedidos. Buscar en bases de datos también puede ser un poco complejo, dijo Rhonda Evans, una bibliotecaria de recursos electrónicos en el Edificio Schwarzman, porque los metadatos de una entrada en la base de datos se ingresan manualmente y pueden ser bastante subjetivos En una base de datos, por ejemplo, buscar “integración” devolverá una lista diferente de la que obtendría si buscara “desegregación”. “Las palabras que creemos que significan lo mismo pueden arrojar resultados totalmente diferentes”, dice Evans.

Glazer estaba tras la historia del usuario que pidió el título del libro cuyo protagonista era un niño llamado “Wurm” (gusano, larva). La publicación estaba llena de detalles sorprendentes y útiles: ¿el peticionario pensó que tenía algo que ver con la arena? Glazer comenzó a buscar NoveList (una base de datos disponible para uso dentro de la biblioteca), pero no encontró nada concreto: encontró muchas novelas de fantasía y libros ilustrados. “Aquí es donde los bibliotecarios se hacen bibliotecarios”, dijo Glazer. Ella ajustó la búsqueda, marcando las casillas de “adolescente” y “ficción”, pero tampoco encontró nada. “Ahora voy directo a Google”, dijo. llegó a una página de Reddit y tomó aliento. “¡Creo que podremos conseguirlo! “. Ella siguió buscando, leyendo posibles entradas relacionadas con un niño llamado Wurm, y efectivamente lo logró, era The Gadget Factor , una novela para jóvenes de 1985 de Sandy Landsman.

A lo largo de la tarde, el personal rastreó 48 títulos, pero no siempre consiguieron su objetivo. Lynn Lobash, gerente de servicios de lectura comentó que el porcentaje de aciertos para dar con un libro que alguien recuerda vagamente es del 85 por ciento. Ella esperaba que eso sea suficiente para reunir a alguien con un libro perdido hace mucho tiempo que desea volver a tener en sus manos y leerlo.