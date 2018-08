La transformación del espacio de la Biblioteca Pública de New York: la guerra cultural se disputa por las bibliotecas del mañana

Budds, Diana. “The Culture War Being Fought Over Tomorrow’s Libraries. Fast company, 2018

La biblioteca más emblemática de la ciudad de Nueva York recibirá un cambio de imagen que costará 317 millones de dólares. La firma de arquitectura holandesa Mecanoo y la firma de Nueva York y DC Beyer Blinder Belle revisarán el emblemático edificio Stephen A. Schwarzman, la obra maestra de Bellas Artes ubicada en la Quinta Avenida y la calle 42 y famosa por su amplia escalera y las estatuas de leones, para agregar 20% más espacio para exposiciones públicas, investigación y programas educativos. El proyecto, cuya finalización está programada para 2021, es emblemático de una transformación más amplia de las bibliotecas en beneficio de las personas para bien o para mal, dependiendo de a quién le pregunte.

“Durante más de un siglo, el Edificio Schwarzman ha sido un faro de acceso abierto a la información y un preservador incansable de los conocimientos del mundo”, dijo en un comunicado de prensa Tony Marx, director de la Biblioteca Pública de Nueva York. “Tenemos la responsabilidad de preservar su maravilla arquitectónica y su papel como un importante espacio cívico, al mismo tiempo que lo preparamos para el futuro, y otro siglo de mejor servicio al público. Creemos que este plan hace justamente eso “.

El plan, en su superficie, promete más acceso público, más conocimiento y más educación. ¿Una omisión flagrante? Libros. Desde 2013, las colecciones especiales de la biblioteca -las joyas de la corona de la NYPL- se han guardado en una instalación de almacenamiento especial, En su lugar están circulando libros de la cercana sucursal de Mid-Manhattan, que está experimentando su propia renovación.

La renovación del edificio Schwartzman por parte de la NYPL ha estado envuelta en controversia durante años. En 2008, la organización contrató a Foster + Partners para que elaborara un plan destinado a hacer que el lugar emblemático fuera más abierto al público y relevante en la era digital. En 2012, los arquitectos revelaron su plan de reconfigurar los interiores y añadir más espacio para la sala de lectura, lo que habría requerido el traslado de libros a un almacén de Nueva Jersey debido a las limitaciones de espacio. La idea causó indignación entre los defensores de las bibliotecas, y aunque la biblioteca le pagó a Foster 9 millones de dólares por su trabajo, en 2014 se puso a la presión y descartó el plan.

El nuevo plan -aunque todavía incompleto- es un compromiso entre los defensores de la palabra impresa y los defensores de los nuevos medios de comunicación sobre lo que debería ser una biblioteca en 2017.

La biblioteca pública es una construcción verdaderamente moderna. Antes del siglo XIX, la mayoría de las bibliotecas eran de propiedad privada o accesibles sólo a través de membresías pagadas. Pero a medida que el conocimiento público, obtenido mediante el acceso a la información a los libros, se convirtió en un cuestion importante para una sociedad democrática, las bibliotecas públicas florecieron en el siglo XIX. Las ciudades encargaron enormes edificios para albergar este conocimiento y mantenerlo seguro y accesible durante generaciones.

Ahora, con la llegada de la era digital las bibliotecas están evolucionando. A medida que más información se vuelve accesible digitalmente, un repositorio físico de libros es algo obsoleto para muchos usuarios. Una estantería tras otra de libros no es tan atractiva como una exposición interpretativa o una experiencia multimedia. Las bibliotecas siguen ofreciendo un servicio público y un espacio crítico, y están evolucionando para convertirse en las salas de estar de algunas ciudades.

La Biblioteca Pública de Kansas fue renovada para incluir salas de juego para adolescentes y una cafetería, los visitantes se incrementaron un 55%. Pero si bien las bibliotecas deben evolucionar con las necesidades cambiantes de la sociedad, ¿Cuál es su misión principal?

Un ejemplo destacado de este cambio se puede encontrar en la ciudad portuaria china de Tianin. Su nueva biblioteca, diseñada por MVRDV, se ha vuelto viral en Internet por sus interiores impresionantes, que parecen estanterías en cascada. Lástima que la mitad de los libros sean falsos. “El apretado calendario de construcción [sólo tres años desde el boceto hasta el día de la inauguración] obligó a abandonar una parte esencial del concepto: el acceso a las estanterías superiores desde las habitaciones situadas detrás del atrio”, dijo el estudio de arquitectura. Además, la sala principal no está diseñada para el almacenamiento de libros, según un informe de Mashable. La biblioteca es parte de un plan maestro más grande para estimular el crecimiento en el área y atraer a la gente. Y aunque tiene libros, salas de lectura y laboratorios de computación, es más bien una atracción turistico-cultural y una sesión de fotos obligada. ¿Acaso importa si la gente viene al espacio de la biblioteca a sacar una foto, si ésta los hace entrar y se relacionan entre sí, y es posible que encuentren un libro que normalmente no habrian ido a buscar?

La renovación-, es precisamente eso, un símbolo del libre acceso a la cultura y a la información. Los verdaderos agentes de información, ya sean impresos o digitales, están en los vecindarios; sin embargo, sólo el 7% de las bibliotecas de N.Y.C. están abiertas los siete días de la semana. Independientemente de si usted está de acuerdo con su enfoque de diseño, al invertir desproporcionadamente en sólo dos lugares, la NYPL amplifica la inequidad en lugar de reducirla. Claro, la mayor parte del dinero para las renovaciones proviene de fuentes filantrópicas y es posible que la ciudad no tenga mucho que decir sobre dónde terminan esos dólares, pero tal vez podría ser más persuasivo sobre otras maneras de invertir esas donaciones. Como recordatorio, Andrew Carnegie fue capaz de construir más de 2.500 bibliotecas. Hoy en día las bibliotecas son a la vez destinos turísticos, lugares para leer, lugares para reunirse y socializar, lugares para estudiar y lugares para aprender. También siguen siendo un espejo de nuestra cultura. Reflejan no sólo la forma en que consumimos información (y arquitectura) a través de nuestros teléfonos hoy en día, sino también las fuerzas de esa desigualdad. Mañana, ¿existirán las bibliotecas como puerta de entrada al enriquecimiento público, o se reducirán todas ellas a los derechos de denominación y a los hashtags de Instagram?